Felipe VI, con capa y sombrero, recibirá la máxima distinción británica de manos de Isabel II

Todas las expectativas están puestas en el lunes. A las dos y media de la tarde, hora de Londres, el rey Felipe VI (51 años) recibirá de manos de Isabel II (93) el mayor honor que puede recibir alguien en la isla británica: se le investirá como caballero de la Orden de la Jarretera. El Monarca español no será el único en recibir ese honor, ya que en el mismo lugar también será investido el rey de los Países Bajos, Guillermo de Orange.

Se trata de una ceremonia con mucho protocolo y parafernalia, como les gusta a los británicos. Los invitados harán parte del recorrido en carroza para luego hacer andando el camino desde la entrada al Palacio de Windsor hasta la capilla de San Jorge, donde recibirán la orden. Será entonces cuando veremos al rey Felipe con el curioso atuendo que llevan los miembros de esta hermandad.

El hijo de don Juan Carlos I (81) lucirá capa de armiño y un curioso sombrero con una pluma, además de un babero. Para la personalidad de nuestro Monarca, al que no le gusta nada el tipo de cosas que conlleva una Corona, la idea de ir vestido así no le hace mucha ilusión. "Es la primera vez que van a hablar más de su forma de vestir que de la mía", decía la reina Letizia (46) hace unos días cuando conversaba en un acto sobre el asunto. Pero Felipe también bromea sobre el tema: "Estoy pensando irme a Cornejo a que me lo hagan", contaba en un círculo de amigos, ya que sabe perfectamente la importancia de recibir por parte de la Reina Isabel semejante honor.

La reina Isabel II junto a Felipe Vi durante su visita a Inglaterra en el año 2017. Gtres

"No es el mejor momento para ver la imagen del Rey vestido con una capa de terciopelo azul y un sombrero con plumas, pero hay que ir mucho más allá. Es verdad que estamos en pleno proceso de formación de un gobierno y no es la mejor foto para él, pero no es algo a lo que puedas decir que no, sería ofender y mucho.Es un honor para todos", revela una fuente de Zarzuela.

Y así debe ser, ya que entre los miembros de esta orden sólo hay seis Reyes más de todo el mundo, entre ellos don Juan Carlos, que la recibió en 1989, la reina Margarita de Dinamarca (79) o el emperador Akihito de Japón (85).

La orden, que junto a la del toisón, entregan el monarca español, es la más antigua del mundo. Celebra su capítulo anual todos los meses de junio, momento en el que los caballeros y damas pertenecientes a la orden, principalmente los británicos y la familia real inglesa, protagonizan un colorido desfile en Windsor marchando en procesión con sus capas de terciopelo y armiño y sus chapelas de plumaje.

La reina Isabel concedió esa distinción al rey Felipe con motivo del viaje de Estado que los Reyes realizaron a Gran Bretaña el mes de julio de 2017, pero ha sido necesario esperar casi dos años para el nombramiento efectivo.

Al lado de don Felipe estará su mujer, de la que a pesar que diga que nadie va a hablar de su vestuario, seguramente llenará el mismo número de caracteres que el de su marido. El protocolo indica que Letizia tiene que ir con vestido de cóctel y tocado (adorno que no le hace mucha gracia). Además, la esposa de Felipe VI tendrá al lado a la Reina más atrevida de cuantas hay en Europa (estilistícamente hablando) Máxima de Holanda (48). A pesar de que las dos son muy amigas y Letizia le llama 'Max' en la intimidad, lo cierto es que entre ambas puede haber un buen duelo de estilo.

