La inesperada respuesta de Pablo López a los rumores de amistad con Sara Carbonero

En los últimos días, tras darse a conocer la ruptura entre Sara Carbonero (37 años) e Iker Casillas (39), se ha asegurado que Pablo López (37) estaba siendo el gran apoyo de la periodista en estos momentos tan difíciles para ella. La noticia no solo ha sorprendido a los profesionales de la prensa del corazón, sino también a los seguidores de la manchega. Ante el revuelo, el artista ha decidido pronunciarse y acabar con una serie de rumores que, sin imaginarlo, lo ha puesto en el foco mediático.

Ante los micrófonos de los periodistas, Pablo López ha desmentido la información y ha enviado un bonito mensaje a Sara Carbonero, a quien le ha dado las gracias por haber expuesto públicamente su gusto por la música que él hace.

"¡Pero si no la conozco!", ha asegurado el cantante muy sorprendido. "¿Estáis de broma, no? Agradecido, pero voy a cerrar que me da vergüenza", ha añadido el artista, quien sí ha querido exponer con total sinceridad el agradecimiento hacia Sara Carbonero por hacer público su sentimiento a su música. "Eso es maravilloso, se lo agradezco muchísimo, gracias por estar aquí", ha expresado.

La divertida reacción de Pablo López ante su amistad con Sara Carbonero AGENCIAS

Mientras crecían estos rumores que Pablo López ha terminado de zanjar, Sara Carbonero hacía referencia a los desengaños amorosos en su espacio en Radio Marca. Vicente Ortega, presentador del espacio en donde se puede escuchar Que siga el baile, la sección de la periodista, le preguntaba a David Otero (40) -el invitado de este jueves- si alguna vez le habían roto el corazón. Haciendo referencia a la canción Corazón malherido, el cantante comentaba: "No, tengo suerte. Cuando era más jovencito, más chavalín, ahora ya no".

Tras su respuesta, Sara Carbonero, quien a una semana de anunciar su separación sigue llevando con discreción su ruptura con Iker, aseguraba: "Yo creo que para eso no hay edad, pero sí que se enfocan las cosas de otra manera".

Sara Carbonero captada por los fotógrafos este jueves en las calles de Madrid. Gtres

La supuesta amiga de Iker

La periodista no ha sido la única a la que le han buscado pareja desde que hace una semana desvelara su separación. A Casillas también se le ha relacionado con otra mujer, llamada Sara Denez, quien esta semana protagonizó los titulares de la prensa del corazón. La mujer en cuestión tiene 43 años y, aunque es cordobesa de nacimiento (de Cañete de las Torres), vive en Málaga.

Sin embargo, tal y como ha ocurrido ahora con Pablo López, la implicada en el asunto desmintió la información a través de sus redes sociales. El mismo día que salió a la luz esta noticia Sara Denez compartió un story en su perfil Instagram en el que se podía leer en letras blancas de gran tamaño sobre fondo negro las siguientes palabras: "Es falso".

Iker Casillas junto a Sara Denez, la mujer con la que se le relaciona, en un fotomontaje de JALEOS.

Con el fin de respaldar su respuesta, la artista también compartió una publicación al lado de un hombre que, aseguraba, es su pareja. "Espero que pague quien dé informaciones falsas o intente hacer daño. Soy una tía normal de la vida. Tengo mi pareja y una vida tranquila. No soy novia de quien inventan. ¡Pobre Iker!", escribió en su reciente publicación.

[Más información: Así es Sara Denez, la mujer con la que relacionan a Iker Casillas tras su ruptura con Sara Carbonero]