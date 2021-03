Así es Sara Denez, la mujer con la que relacionan a Iker Casillas tras su ruptura con Sara Carbonero

Cinco días después de que Iker Casillas (39 años) y Sara Carbonero (37) admitiesen que todas las informaciones que se habían publicado sobre su ruptura sentimental eran ciertas, a él le relacionan ya con otra mujer. Se llama Sara Denez, tiene 43 años y, aunque es cordobesa de nacimiento (de Cañete de las Torres), vive en Málaga. Una mujer en la que el guardameta se ha apoyado durante el duro trance de tener que cortar un matrimonio con dos hijos de por medio y tras once años de amor.

Es la revista Semana la que ofrece los detalles de lo que sería una historia de amor incipiente y del que Alejandro Sanz (52) sería, en parte, responsable. La mencionada publicación hace alusión a que fue el artista quien les presentó y que para Iker no pasó desapercibida la belleza de Denez. Tampoco el arte que tiene tanto para componer como para tocar la guitarra. Una faceta que le viene de familia, ya que su padre era cantaor de saetas y su abuelo Joselito Jiménez era uno de los cataores que tuvo Pepe Marchena en su compañía.

Asegura el medio que ha colocado a Sara en su portada que esta se encuentra soltera desde hace unos meses, cuando puso punto final a la relación que mantenía. Sin embargo, ella no ha tardado en desmentirlo a través de su cuenta de Instagram. La andaluza, que se veía relacionada con Iker según se ha levantado este miércoles, 17 de marzo, compartía un story en su Instagram en el que se podía leer en letras blancas de gran tamaño sobre fondo negro: "Es falso". No solo eso, sino que ha compartido una publicación al lado de un hombre que asegura es su pareja.

"Espero que pague quien de informaciones falsas o intente hacer daño. Soy una tía normal de la vida. Tengo mi pareja y una vida tranquila. NO SOY NOVIA DE QUIEN INTENTAN. ¡Pobre Iker!", se puede leer al lado de la instantánea de un hombre que no aparece en ninguna de las publicaciones recientes de Sara en esa misma red social. Y del que no da más detalles que la instantánea que ha querido mostrar para tratar de apartar el foco de atención que tiene en estos momentos sobre ella.

Viaje a Andalucía

La revista ofrece más detalles. Tanto de cómo Casillas viajaba a Andalucía la pasada semana y se reunía con ella en una capital de la comunidad autónoma, como del carácter de esta nueva Sara que habría entrado en la vida del que fuera capitán de la Selección Española. De la artista, que está muy bien valorada dentro de la industria musical y que ha compuesto temas para grandes nombres del panorama nacional (ahora ha decidido hacerlo para ella misma y relanzar su carrera), aseguran que tiene un carácter extrovertido, que le gusta mantener su físico a raya y que se considera muy familiar.

Casillas en la imagen que compartió de su estancia en Sevilla.

De esa escapada al sur aseguran que, más allá de su estancia fugaz en Sevilla, donde mantuvo una reunión por motivos laborales el martes 9 de marzo (aunque él mismo colgó una imagen pasados unos días en la ciudad hispalense que invitaba al despiste), estuvo en otra ciudad andaluza en la que se produjo un nuevo encuentro con Denez. Porque, insisten, ella ha sido en quien se ha refugiado en los peores momentos de los últimos meses de su matrimonio. A Casillas le asaltaban muchas dudas, también sobre su futuro profesional tras haber tenido que dejar el fútbol como consecuencia del infarto que sufrió hace casi dos años, y la salud de Carbonero no presentaba el mejor escenario como para desahogarse con quien ha sido su pareja durante más de una década.

Desmentido y confirmación

Era el miércoles 10 de marzo cuando la revista Lecturas anunciaba en su portada que el matrimonio esta roto. Un par de horas más tarde, Hola, cabecera muy cercana sobre todo a la periodista, daba una información completamente contraria: todo estaba como siempre. Sin embargo, dos días más tarde, ellos mismos emitían un comunicado conjunto a través de sus respectivas cuentas de Instagram para dar por buenas los primeros titulares de que hablaban del fin de su historia.

"Tanto Iker / Tanto Sara como yo nos sentimos enormemente orgullosos de la familia que somos y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años de unión", comenzaban esas líneas acompañadas por una foto de la ya expareja en blanco y negro y en la que ella tiene a él rodeado con uno de sus brazos. "Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo", continuaban.

"El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre. Nuestra prioridad es desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable. Con estas palabras pedimos que por favor se respete nuestra intimidad en este momento de cambio. Estas serán las únicas palabras públicas que realizaremos en el presente y en el futuro. Muchas gracias por vuestra comprensión", finalizaba ese escrito tras el que no han vuelto a pronunciarse al respecto, tal y como prometieron.

