Muere María Pilar, la hermana de Carlos Lozano, a los 65 años

Nuevo golpe para Carlos Lozano (58 años). Pocos días después de haberle dedicado unas emotivas a Álex Casademunt, quien perdió la vida en un accidente de tráfico en Barcelona, el presentador ha dado el último adiós a su hermana, María Pilar, quien falleció el pasado 12 marzo a los 65 años de edad.

La hermana de Carlos Lozano murió a consecuencia de una insuficiencia coronaria en su domicilio en Arganda del Rey, Madrid, según informa Diez Minutos. Las imágenes de su último adiós, en el cementerio de La Paz, en Alcobendas, demuestran cómo el presentador estaba roto de dolor y sumido en una profunda tristeza, junto a sus seres queridos. El también actor no se separó ni un segundo de su madre, quien hace dos años sufrió la pérdida de su marido y padre de Lozano. El madrileño también estuvo muy pendiente de su sobrina y del resto de los presentes, familiares y allegados de María Pilar.

Portada de la revista 'Diez Minutos'.

Mónica Hoyos (44), exmujer de Carlos Lozano y madre de su hija Luna, también quiso acompañar al presentador en su dolor y dar el último adiós a la que fuera su cuñada. Lo que demuestra que, a día de hoy, la relación entre ambos es más que cordial.

Carlos Lozano ha perdido a su hermana mientras se recuperaba de la tristeza por la muerte de Álex Casademunt, con quien compartió en la primera edición de Operación Triunfo cuando ejerció de presentador. "Estoy muy dolido, creía que era fake, lo he pasado fatal", expresó en una llamada con El programa de Ana Rosa. "El cariño que le he tenido a todos los concursantes, es como de la familia (…) Fue un chaval con el mundo a sus pies. Era todo corazón. La vida es muy injusta. Sobre todo para los que nos quedamos y lo sufrimos”, añadió entonces el televisivo, sin imaginar que sus palabras cobrarían fuerza pocos días después. "No me lo puedo creer, se me pone la piel de gallina. Pero toca asumir las cosas, mucha pena, poco más puedo decir”, concluyó en su momento el actor, quien hasta ahora no se ha pronunciado públicamente por la muerte de su hermana.

Alejado del foco mediático

Más allá de sus emotivas palabras en El programa de Ana Rosa, Carlos Lozano se mantiene alejado del foco mediático por una serie de razones que explicó hace tres meses, cuando se sentó en el plató de Sábado Deluxe. El que fuera uno de los presentadores más cotizados de nuestro país repareció el 12 de diciembre con una apariencia renovada, nuevos proyectos y muy enamorado.

Carlos Lozano, durante 'La gala de Supervivientes', en marzo de 2020. Gtres

Según explicó a la audiencia, la relación con Miriam Saavedra (27) y todo lo que había habido después, le afectaron hasta tal punto que lo mejor que hizo fue distanciarse del medio. En sus palabras, sus tramas amorosas con la televisiva y sus conflictos con Mónica Hoyos -con quien ahora parece tener una relación cordial-, lo destruyeron personalmente y profesionalmente.

"Estuve muy enamorado de Miriam Saavedra, pero ella me traicionó y toqué fondo. Me destrozó la vida", aseguró entonces el presentador. "Tanto con la madre de mi hija, cuando tuve mis problemas, y luego con Miriam he ido a rebufo para defender mi honor, porque soy de los que piensa que el que calla otorga", añadió Carlos Lozano, quien hoy afronta una nueva tristeza y se convierte en el bastón de su familia.

[Carlos Lozano: La vuelta de Carlos Lozano a la televisión: enamorado, con nuevos proyectos y 12 kilos menos]