La vuelta de Carlos Lozano a la televisión: enamorado, con nuevos proyectos y 12 kilos menos

Carlos Lozano (58 años) regresó a la televisión por todo lo alto. El que fuera uno de los presentadores más cotizados de nuestro país se sentó en el plató de Sábado Deluxe, con una apariencia renovada, nuevos proyectos y enamorado.

Durante su participación en el programa de la noche de Telecinco, el presentador se mostró con 12 kilos menos, seguro de sí mismo y dispuesto a contar a la audiencia la razón que lo llevó a apartarse del medio y el motivo que ha marcado un antes y un después en su vida.

Carlos Lozano aseguró que la relación con Miriam Saavedra y todo lo que había habido después, le afectaron hasta tal punto que lo mejor que hizo fue distanciarse del medio. En sus palabras, sus tramas amorosas con la televisiva y sus conflictos con Mónica Hoyos, con la cual tiene una hija, le destruyeron personalmente y profesionalmente.

"Estuve muy enamorado de Miriam Saavedra, pero ella me traicionó y toqué fondo. Me destrozó la vida... Tanto con la madre de mi hija, cuando tuve mis problemas, y luego con Miriam he ido a rebufo para defender mi honor, porque soy de los que piensa que el que calla otorga", dijo Carlos Lozano, quien ya ha dejado atrás sus malos momentos y se encuentra centrado en las cosas que lo mantienen entusiasmado". Una de ellas, la relación amorosa que, debido a la crisis del coronavirus, mantiene a distancia. "Es una chica normal, trabaja en una tienda... Muy guapa, pero sobre todo madura y muy maja. Estamos ilusionados", aseguró el presentador, quien se enamoró de una joven veinteañera a través de las redes sociales y a quien todavía no conoce personalmente por las restricciones de la pandemia.

Pero más allá de su vida sentimental, el presentador se encuentra ilusionado por sus proyectos profesionales. Según contó, ha comenzado a escribir un guion, inspirado en sus vivencias. "En mi vida he pasado momentos duros difíciles. Me fui con 17 años de mi casa, porque iba a acabar mal y he tenido mucha suerte", aseguró Lozano, quien también se plantea regresar a la industria de la moda. De ahí, su gran cambio físico. "Me apetece irme a París o Milán y hacer cameos con la moda, como cuando empecé con 18 años. De cero y a empezar de nuevo. Y por eso lo del gimnasio, y eso...", comentó.

Lo que sí no está en sus planes, al menos de momento, son los proyectos en la pequeña pantalla. Si bien desveló que lo han llamado en varias ocasiones para trabajar en televisión, ninguna de las ofertas le ha gustado. "No he venido aquí por dos duros, no voy llamando puertas como dicen. Me han llamado muchas veces de esta misma cadena, pero no valgo para colaborador, soy presentador. He sido muy ahorrador porque he trabajado mucho y he ganado y vivo muy bien", aseguró Carlos Lozano para poner fin a los rumores de sus problemas económicos.

