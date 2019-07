El tremendo enfado de Jorge Javier Vázquez con Carlos Lozano en plena gala de 'Supervivientes'

Jorge Javier Vázquez (48 años) y Carlos Lozano (56) han protagonizado este domingo una fuerte discusión durante el último debate de Supervivientes 2019.

El enfrentamiento tuvo lugar cuando Omar Montes (31) estaba exponiendo sus sentimientos hacia Isa Pantoja (23), su expareja, en presencia de la madre de esta, Isabel Pantoja (62). Un momento muy emotivo que ha quedado roto cuando se pudo escuchar a través de los micrófonos cómo Carlos Lozano comentaba por lo bajo: "Parece esto La casa de la pradera".

Un mensaje que no pasó desapercibido para Jorge Javier Vázquez, quien había pedido en varias ocasiones a lo largo de la noche que los concursantes respetaran el turno de sus compañeros. El presentador consideró inaceptable la actitud de Lozano y no dudó en amonestarle.

Jorge Javier ha protagonizado una fuerte discusión con Carlos Lozano en el último debate de 'Supervivientes 2019'.

- Carlos, se te cuela el audio. ¿Qué estabas diciendo? -le ha preguntado Jorge Javier.

- Estaba diciendo que es increíble, que qué bonito porque parece esto La casa de la pradera. Cuando Isabel ha prohibido hablar a este señor hablar de su hija, cuando le ha amenazado con que no dijera nada... -ha asegurado Lozano.

- Carlos, ¿me permites que te diga una cosa? Qué poco generoso eres sabiendo tú con el respeto que te tengo como presentador y como compañero que en el último debate lo intentes dinamitar de esta manera -le ha recriminado el presentador.

Lozano ha intentado escudarse en que lo que realmente le ha molestado no es su comentario, sino el que le haya interrumpido el discurso a Omar Montes (quien observaba la escena desde su asiento con cara de tristeza).

Jorge Javier le ha recriminado que Carlos Lozano esté hablando por lo bajo.

Jorge Javier continuó y aseguró: "No me gusta que se hable por lo bajo con cosas que no aportan absolutamente nada porque estamos a punto de irnos de vacaciones y me parece que ya hemos llegado a un punto que, vamos, es que yo a ti no te lo haría si presentaras un programa", le ha dicho el Jorge Javier.

El madrileño hizo gala de su carácter mientras trataba de alegar que él no estaba ahí para trabajar como presentador, sino que era un colaborador y lo que tenía que hacer era comentar lo que ocurría.

Un argumento que no tardó en responder el presentador de Sálvame: "Comentas cuando te pregunte, pero no por lo bajo. Eso está muy feo, y me parece que no está a tu altura. No te permitas caer en esas cosas porque no te va".

Una discusión que zanjó el propio Jorge Javier esgrimiendo que quedaban escasas horas para marcharse de vacaciones, y que tenían que continuar con la gala.

[Más información: Omar Montes, flamante ganador de 'Supervivientes 2019']