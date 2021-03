Ana Morgade se convierte en madre de su primer hijo

La humorista Ana Morgade (41 años) ha dado la bienvenida a su primer hijo, del que todavía se desconoce el sexo y su nombre. Así lo ha informado ella misma en su cuenta de Instagram, con una imagen muy natural y que se aleja de los estereotipos de 'madres perfectas'.

"¿Alguien se ha sacado un humano del pepe? Alguien lo ha hecho. Es la única foto mía que tengo del momento, ya lo sé... No me dan un premio a la calidad, pero mi cara de haberme pasado Jumanji es real como la vida", ha comenzado escribiendo Ana en sus redes sociales, junto a un selfie sin filtros y algo borroso en el que hace alarde de su naturalidad. En su publicación, la colaboradora de televisión ha confirmado que tanto ella como su bebé se encuentran en perfecto estado, pero ha reconocido que las primeras horas de la maternidad no han sido nada fáciles. "Estoy exhausta, gente. La virgen, esto es muy salvaje. Mi bebé está divinamente y mi marido está que no se tiene en pie. Y yo, mañana os cuento. Hoy estoy volando en camisón. Gracias por todos los ánimos y consejos que me habéis dado estos meses", ha añadido.

La publicación supera los 90.000 'me gusta' y cuenta con cientos de comentarios de sus seguidores, quienes se han alegrado por la noticia y han aprovechado para enviarle mensajes de felicitaciones a la humorista. Destacan los de algunas personalidades como Roberto Leal (41), Tania Llasera (41), Frank Blanco (45) o el actor Hugo Silva (43).

Fue el pasado mes de septiembre cuando Ana Morgade anunció su embarazo con una foto en Instagram en la que posaba frente al espejo para mostrar, entonces, su incipiente tripa. "En esta foto salen dos personas", escribía la cómica para desvelar la noticia con la que se sentía "feliz y afortunada". La publicación, al igual que ha ocurrido ahora con el nacimiento de su bebé, recibía una oleada de reacciones de muchos de sus compañeros de profesión, entre los que estaban Roberto Leal, Cristina Pedroche (32), Dani Rovira (40) o Valeria Ros (34).

Hace unos días, Ana Morgade mostró en redes sociales la evolución de su embarazo. Instagram

Desde entonces y hasta ahora que ha dado a luz, Ana fue compartiendo con sus seguidores otras imágenes que desvelaban la evolución de su embarazo. La última, de hecho, la colgó hace apenas cinco días para mostrar una comparativa de cómo empezó y cómo continuaba su tripa. "En la foto de la izquierda acababa de contarlo, y cada día me hacía la misma prueba, sacando tripa en el espejo (haciendo trampas, vamos, que estoy arqueando espalda para hacer bulto), y fascinada. Ahora estoy en la derecha: a punto de desembarco, y no puedo ni meter tripa ni sacarla", escribió la humorista poco antes de dar a luz.

Morgade, que siempre ha mantenido los aspectos de su vida privada en la más estricta intimidad, mantiene desde hace años una discreta relación con el músico Pablo Martín, con quien se ha dejado ver en contadas ocasiones en sus redes sociales.

