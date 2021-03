Sara Carbonero e Iker Casillas se separan, según una revista

Sara Carbonero (37 años) e Iker Casillas (39) llevan años sorteando la supuesta crisis de su matrimonio. Desde que se casaron en 2016, los rumores sobre su presunto divorcio los ha perseguido de cerca. Cada cierto tiempo se aviva el rumor y los altos y bajos de su relación son tratados por la prensa del corazón y los programas de corte rosa. Si bien el condicional suele acompañar el tratamiento de esta noticia, este miércoles una revista lo ha publicado con total rotundidad: la pareja se separa y "sus familias y amigos lo saben".

JALEOS ha contactado con la periodista Isabel Jiménez (39), gran amiga de Sara Carbonero, quien ha optado por el silencio. La presentadora no ha querido pronunciarse al respecto y no ha desmentido ni confirmado la información que maneja la revista Lecturas.

Según la publicación, desde hace semanas, la periodista y el exfutbolista viven separados. Iker Casillas, detallan, se ha instalado en una casa que ha alquilado a unos minutos de la vivienda en la que se encuentran Sara y sus dos hijos, Martín (7) y Lucas (4), "para que los pequeños noten menos su ausencia".

Portada de la revista 'Lecturas'.

Si bien la pareja se mostró unida hace unas semanas, cuando Sara Carbonero estuvo ingresada en la Clínica Universidad de Navarra por una intervención, Lecturas asegura que "esa unión era más bien de cara a la galería, ya que la pareja había tomado la decisión de separarse de mutuo acuerdo tras un fuerte desgaste de su relación". La mencionada revista, además, desvela que las familias y los amigos de ambos ya están al tanto de su decisión.

Sobre su última aparición pública, durante una comida con Isabel Jiménez en un restaurante de la capital, la revista asegura que se trataba únicamente de una reunión entre los tres. Y es que tras su encuentro, ella abandonó el local en el coche de su amiga, mientras que él regresó solo al parking.

Pero no solo la prensa del corazón y los programas de televisión han advertido sobre la supuesta crisis entre ambos. Los seguidores de la pareja también ha notado que algo no andaba bien por su distanciamiento en redes sociales. Durante meses, Sara e Iker no posaron juntos en sus respectivas cuentas ni se dedicaron palabra alguna. No fue hasta el pasado 3 de febrero, con motivo del cumpleaños de la periodista, cuando el exfutbolista le envió a su mujer un mensaje de felicitación a través de su perfil de Instagram.

Sara Carbonero e Iker Casillas tras el último ingreso hospitalario de la periodista. Gtres

"37 inviernos. ¡Muchas felicidades! El baile sigue..., ¡Hay que bailar hasta el final!", escribió entonces el que fuera portero de la Selección Española, junto a una imagen de Sara Carbonero en la que aparecía con el mar de fondo. Casillas no había compartido ninguna instantánea de la periodista desde hacía un año. Fue justo el 3 de febrero de 2020 cuando el exfutbolista colgó una imagen en la que aparecía su mujer. En aquella ocasión, y tras haber pasado unos meses complicados en el terreno de la salud - él por el infarto que le ha terminado retirando de manera definitiva de los terrenos de juego; ella, por el cáncer de ovario que le diagnosticaron un par de semanas después -, la instantánea elegida mostraba a la pareja unida, de espaldas y abrazados.

El último gesto de Iker en redes sociales, aunado al gran apoyo que le mostró a Sara Carbonero durante su reciente ingreso hospitalario, acababa con cualquier posibilidad de ruptura. Sin embargo, los rumores han vuelto a llegar con fuerza y una revista del corazón ya confirma su separación definitiva.

Sara Carbonero tras darse a conocer la noticia de su ruptura sentimental. Gtres

Primeras palabras de Sara

Ajena al revuelo que se ha formado con la noticia de su separación, Sara Carbonero ha continuado con su rutina. Hace unas horas conversaba sobre de la realidad postparto con Toñi Moreno (47) en Radio Marca y la mañana de este miércoles llevaba a sus hijos al colegio.

Muy tranquila y con un sencillo vestido de punto marrón, combinado con unas zapatillas deportivas, la periodista ha preferido mantener la discreción que siempre ha imperado en su relación con Iker Casillas, sin afirmar ni desmentir su separación. Sin embargo, sí ha querido confesar está "bien".

[Más información: Iker Casillas reaparece para felicitar a Sara Carbonero en el día de su cumpleaños]