C. Tangana impacta en la industria de la moda con 'El Madrileño': desvelamos sus prendas más demandadas

Han pasado casi dos semanas desde que Antón Álvarez Alfaro, conocido como C. Tangana (30 años), lanzó su último álbum, El Madrileño, y el éxito ha sido imparable. Solo en su primer día en el mercado, esta producción hizo historia al convertirse en el mejor debut de un álbum español en Spotify, con más de cinco millones de reproducciones. Este rotundo triunfo profesional, sumado a su peculiar estilo y personalidad, ha despertado un creciente interés por este cantante que no solo ha irrumpido con rotundidad en la industria del entretenimiento, sino también en el sector del fashion.

Según ha informado Lyst, el mayor buscador de moda a nivel online, el "improbable look de chándal y mocasines de C. Tangana está captando la atención de los consumidores". Y es que, de acuerdo con los datos que maneja el mencionado sitio web, en España, después del lanzamiento del disco, las búsquedas para chándales han crecido un 25%. Mientras que para mocasines, un 11% intersemanal.

Se trata de un look muy particular en el que el artista ha mezclado piezas que no suelen combinarse en la moda masculina. En su más reciente producción musical, C. Tangana ha unido el streatwear, marcado por el chándal - la prenda más popular desde que comenzó la pandemia -, con el clasicismo que representan los mocasines. Para reafirmar su estilo urbano, el cantante ha combinado este calzado con calcetines blancos que no han pasado desapercibidos en la mayoría de sus fotografías relacionadas con su más reciente producción. Muchas de ellas, publicadas en su perfil de Instagram desde el lanzamiento de este disco.

Pero más allá de hacer visible esta forma de vestir en su producción discográfica y en sus redes sociales, el estilo del artista ha llegado hasta el Times Square de Nueva York, de la mano una promoción de Spotify. Él mismo ha mostrado este importante triunfo en su perfil de Instagram, donde ha recibido el aplauso y las felicitaciones de reconocidas personalidades como Aitana (21) o Josie (40).

C. Tangana, en las calles de Madrid, el pasado mes de febrero.

El estilo del cantante originario de la capital, también se ha hecho notar por los llamativos complementos que utiliza para reforzar sus outfits. Entre ellos, un lujoso reloj de Cartier y varias cadenas que decoran su cuello.

Para conseguir este estilo que está impactando a nivel online, el intérprete de Tú me dejaste de querer se ha valido de prendas de reconocidas firmas como Gucci y de la ayuda de su estilista, Álex Turrión. El experto también se ha hecho eco de esta moda tan particular en su cuenta de Instagram, donde ha recibido todo tipo de comentarios. Y es que, si bien las apuestas estilísticas de C. Tangana están teniendo repercusión en las búsquedas digitales, son muchos los que todavía no conciben esta curiosa manera de llevar prendas que, si bien son versátiles, no suelen mezclarse de la forma en la que lo ha hecho el artista.

