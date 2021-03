C. Tangana visita 'El Hormiguero', el cantante que ha hecho de sus polémicas la mejor promoción

El Hormiguero comenzará el mes de marzo con una estrella invitada que pisará por primera vez su plató. El cantante C. Tangana irá a divertirse al programa de Pablo Motos tras lanzar su nuevo disco, El Madrileño, que en su primer día en el mercado hacía historia al convertirse en el mejor debut de un álbum español en Spotify, con más de 5 millones de reproducciones.

Este rotundo éxito profesional, sumado a su peculiar estilo y personalidad, ha despertado un creciente interés mediático por este personaje que ha irrumpido con rotundidad en el panorama musical español. Una atracción de la que el artista ha sabido sacar rédito para promocionar su trabajo, siendo su visita a El Hormiguero el ejemplo más reciente.

C. Tangana ha acaparado un creciente interés mediático por su carrera musical. Gtres

La presencia del cantante en la televisión generalista ha provocado que muchos espectadores, sobre todo aquellos ajenos a las tendencias musicales actuales, se pregunten quién es C. Tangana.

El verdadero nombre de este compositor madrileño es Antón Álvarez Alfaro y, antes de darse a conocer con su pseudónimo actual, se hizo llamar Crema. Con ese nombre comenzó su trayectoria musical, allá por 2006, como parte del grupo Agorazein.

Pero fue a partir de 2016, ya en solitario, cuando su carrera despegó de forma meteórica. En estos años, el artista ha acumulado más de una veintena de discos de oro y platino repartidos entre España, Estados Unidos y México. Además, su faceta como compositor le ha otorgado uno de sus mayores éxitos internacionales hasta la fecha, pues es coautor del disco El mal querer de Rosalía, cantante con la que tuvo una relación sentimental de varios años. Ese álbum ganó cuatro Grammy Latino en 2019 y un año después se hizo con el Grammy al mejor álbum alternativo o roquero latino.

Apariciones televisivas

El cantante ha estado en tres ocasiones en 'La resistencia'. Movistar Plus

En sus contadas apariciones en televisión, C. Tangana ha seguido la misma estrategia que lleva a cabo tanto con su música como con sus publicaciones en sus redes sociales, basada en no dejar indiferente a nadie.

Ese afán de notoriedad le ha hecho protagonizar más de una polémica. Una de las más sonadas se produjo tras su visita a Operación Triunfo en noviembre de 2018. El artista estrenó en el plató del talent de TVE su tema Un veneno, un bolero que aborda los aspectos más tóxicos de la fama.

Tras interpretar la canción, C. Tangana abandonó apresuradamente el escenario, dejando plantado a Roberto Leal, con quien estaba previsto que charlase durante unos minutos. Minutos más tarde, el artista compartía varios vídeos en sus stories de Instagram en los que aparecía riéndose mientras recorría el backstage de OT 2018.

C. Tangana protagonizó una sonada polémica tras actuar en 'OT 2018'. RTVE

Aquella polémica hizo correr ríos de tinta criticando la actitud del artista, que casi tres años más tarde explicaría su platón al programa en Vogue: "No fui a la tele para que me escuchara más gente, eso ya pasaba. Fui, también, para insultar a la tele", asevera, defendiendo que OT es "un modelo que no comparto".

Además de esa controvertida actuación, C. Tangana también ha visitado en tres ocasiones el programa La Resistencia de Movistar Plus, la última de ellas en noviembre de 2020, cuando precisamente hizo un gesto en 'homenaje' a su espantada en OT y se marchó sin avisar del plató, para sorpresa de David Broncano. Sin embargo, en esta ocasión acabó regresando y aprovechó para explicar su actitud en el programa de TVE: "Es para que viese la gente que yo aquello no lo hice a mala fe. Que a ti no te lo haría a mala fe, estamos de buen rollo y lo he hecho igual. Es mi forma de irme de los sitios. Yo lo avisé, el programa lo sabía. Yo dije que iba a tocar música y no quería interacción".

Su visita al formato de las hormigas será la primera presencial, aunque el artista ya charló con Pablo Motos el pasado mes de junio mediante videollamada. En aquella entrevista reiteró su cuestionada postura sobre la humildad: "La humildad está bien para un arquitecto, que tiene que decidir cómo van a ser los cimientos de una casa y no conviene que piense es el mejor, pero un artista que no quiere ser el mejor no se va a desarrollar de la forma que podría", explicó tras haber afirmado en El País que "un artista excesivamente humilde siempre será un mal artista".