Sara Carbonero regresa al trabajo cuatro días después de abandonar el hospital: sus primeras palabras

Este martes, por fin, Sara Carbonero (37 años) ha regresado a su puesto de trabajo en Radio Marca tras su ingreso hospitalario, y posterior operación, a causa de una recaída en el cáncer que padece. Fue el pasado viernes 12 de febrero cuando la periodista, acompañada de su marido Iker Casillas (39), abandonaba la Clínica Universitaria de Navarra, en Madrid, donde fue intervenida el pasado 5 de febrero.

Saludando con una sonrisa a los medios de comunicación allí congregados, Carbonero se ha terminado de recuperar en su casa madrileña, donde ha recibido el apoyo, además, de su hermana Irene, su madre Goyi y su mejor amiga, Isabel Jiménez (38). Ya el día en que recibió el alta hospitalaria se deslizó que todo había ido tan satisfactoriamente que su regreso laboral sería inminente. Dicho y hecho. Apenas cuatro días después de salir del centro médico, este 16 de febrero, Sara ha compartido con sus seguidores de Instagram la buena noticia de que retoma su actividad profesional en la radio.

En un Stories que ha publicado junto a una imagen suya de camino a su sección en las ondas, Que siga el baile, Carbonero ha asegurado lo que sigue: "Tengo mariposas en el estómago de la emoción". La última vez que se puso al frente de su programa fue para entrevistar a Roberto Leal (41). Este martes, la periodista hará lo propio con el grupo Tu otra bonita, que acaba de presentar su nuevo single, Conjuro. Han sido unos días muy complicados para la familia y la preocupación en su entorno ha sido honda. Los protagonistas han estado en silencio, pero sí ha hablado su entorno. JALEOS pudo conocer que el ingreso de Sara "estaba programado", no fue de carácter urgente. Fue el pasado viernes 5 de febrero cuando la periodista tuvo que ser hospitalizada para ser intervenida debido a una complicación. La operación fue un éxito. Carbonero ha estado entre impecables atenciones, en uno de los centros sanitarios más innovadores del país.

En mayo de 2019, Carbonero desvelaba que padecía un tumor cancerígeno en un ovario. Una noticia que llegaba semanas después de que Iker Casillas sufriera un infarto. "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada", comunicó en su perfil. Tras cinco años en Oporto, Sara Carbonero e Iker Casillas han regresado a la capital española junto a sus hijos Martín (7) y Lucas (4) para comenzar una nueva etapa en sus vidas.

Sus mensajes más optimistas

Durante los siete días en los que precisó cuidados médicos, Sara no paró de lanzar mensajes desde su habitación del hospital. Ninguno haciendo referencia al problema de salud que ha llevado a que tenga que ser intervenida. Pero las redes sociales le han servido como ventana para seguir comunicándose con sus casi tres millones de followers en Instagram. Compartiendo tanto canciones, con las que ha levantado el ánimo en estos días, como reflexiones en forma de microcuento.

Junto a ella, además de Iker, al que se ha visto entrar y salir del centro hospitalario varias veces esta pasada semana, su inseparable Isabel Jiménez. Las periodistas forjaron una amistad durante la etapa en la que compartieron trabajo en Informativos Telecinco y, ahora, además son socias de la marca de ropa, Slow Love. Un trabajo que compaginan con sus respectivas labores en los medios de comunicación. Tal es el vínculo afectivo entre ambas, que la última publicación de Sara en Instagram se la dedica a Isabel con motivo de su cumpleaños: "Me va a matar... Pero ella es así, un torrente de alegría 24/7, una medicina con patas, una compañera incondicional y se merece todas las felicitaciones del mundo. Feliz cumpleaños, amiga".

