Antonio Resines: “Con 'La reina de España' perdí mucho dinero, más de lo que tiene David Broncano”

En agosto cumplirá 65 años, pero lejos de jubilarse Antonio Resines sigue disfrutando de su profesión. Curiosamente, el último de sus trabajos no tiene tanto que ver con la interpretación, sino que el cántabro se pone detrás de la cámara para dirigir junto a su pareja, Ana Pérez-Lorente, el documental Historias de nuestro cine.

Esa fue la razón que le llevó este lunes a visitar el plató de El Hormiguero, donde lo primero de lo que habló fue de su vertiente más solidaria. Nada más sentarse en la mesa junto a Pablo Motos (53), Resines describió que llevaba un "look Motos”. “Tengo aquí el pin de una moto, otro del centro Alinur de Alicante y uno más de la asociación de medula espinal de Galicia”. Después de esta enumeración, el presentador comentó al invitado que “te falta lo tuyo, vender tu documental”. El actor reconoció rápidamente que “sí, me mata Ana. Tenemos tantas horas grabadas que ahora va a ser un problema cortar, se va a enfadar gente”.

La primera parada en Historias de nuestro cine tenía que ver con una actriz mítica, Loles León (68). Resines contó que “estuvo llamando como un año y pico a Pedro Almodóvar (69) para decirle que quería trabajar con él. Hasta que un día se presentó allí, muy dispuesta, dio sin querer con la puerta en las narices a la hermana de Almodóvar y le dieron un papel”.

Esa anécdota es solo una de las que se pueden encontrar en el documental, una cita que, según Antonio Resines, “son historias de gente que ha hecho cine durante los últimos 40 años, hablamos entre amigos y salen cosas asombrosas. Por ejemplo, Víctor Manuel (71) cuenta cómo conoció a Ana Belén (68)”. Hablando de la cantante y actriz, el cántabro confesó que “se me ponían rojas las orejas cuando ella se me acercaba y me besaba. Era una cosa espantosa. La llamaban la novia de España, la mujer que todo el mundo quería tener de pareja. No tuvieron que repetir las escenas porque no se dieron cuenta de mis orejas. En un montaje se me ve la oreja incandescente, en Sé infiel y no mires con quien”.

En medio de ese clima de confianza, apareció en pantalla un fotograma de esa película, lo que llevó a Motos a vacilar a su invitado sobre el pelo que tenía entonces: “Sí, tenía pelo, eres un faltón Pablo, eso era antes de ir a Turquía. Era un beso cariñoso, no era un morreo”, remató volviendo a la secuencia en cuestión con Ana Belén.

MÁS HISTORIAS

Nada más volver de la publicidad, Motos siguió gastando a bromas a su invitado: “Haces el baile más raro que he visto en mi vida”, le espetó. Resines no se cortó y aseguró que “bailo que te cagas, pero no te lo puedo demostrar porque me he operado recientemente la cadera”. El presentador, tras vacilarle diciendo que “no te da la gana hacer este programa, estás siempre con otras cosas”, le preguntó sobre cuál es la mejor historia, que aparezca o no en el documental, que le hayan contado sobre el cine español. En este punto, Resines recordó de nuevo a una actriz sobre la que ya había hablado: “Me gustó mucho una de Ana Belén, parece que estoy obsesionado con ella. Cuando la conoció Víctor Manuel, éste a la sazón estaba de gira con Julio Iglesias (75), pero fue a A Coruña para ver a Ana Belén en una obra de teatro y, lo cuenta muy bien, se le caía la baba”.

En ese momento, Pablo Motos dio paso a ese momento exacto del documental, algo que sorprendió al entrevistado. “Lo tenemos preparado, esto no es La Resistencia. Tú eres muy amigo de Broncano”, bromeó el presentador. “¿Quién es Broncano?”, respondió con ironía Resines. “Broncano, el que le suda la mano. Esa rima me la has dicho tú y que lo dijera para joderle”, remató Motos.

Eso sí, una de las partes negativas con las que se ha encontrado Antonio Resines a la hora de hacer esta cinta es que se ha ido enterando de que fue siempre la primera opción de determinados directores. “Me ha dejado destrozado. Yo era la segunda o la tercera opción. Cuando les decían que no acababan llamándome a mí porque sabían que no estaba haciendo nada”, recordó con humor. Un buen ejemplo de ello es La niña de tus ojos, de Fernando Trueba (64): “Tuve la mala suerte de que me nominaron a los Goya y también a Fernán Gómez por El abuelo. Y ganó, lógicamente”.

CRÍTICAS A UNA CONSPIRACIÓN

Quizás el momento más serio de la entrevista llegó cuando Motos preguntó a Resines sobre el fracaso del film La Reina de España. El actor cántabro fue muy claro: “Fue un disparate. Tengo una teoría, habían lanzado una campaña tan brutal por unas declaraciones de Fernando semanas atrás que desde el primer momento nos hicieron la cruz. Detrás de la campaña que se hizo tuvo que haber alguien muy potente, ya sea partido político o grupo de comunicación. No fue nadie al cine, nadie había visto la película, entonces, si no hay boca a boca, comentarios, ¿por qué nadie va desde el primer día? Recaudamos poco más de un millón y costó once. La niña de tus ojos tuvo tres millones de espectadores. Sí, perdí mucho dinero, más de lo que tiene Broncano. Una pasta”.

Después de ese momento serio, el presentador de El Hormiguero retomó la senda amable con una anécdota que tuvo a Resines como protagonista: “Te tuvieron que pintar el culo delante de 20 personas. Estabas haciendo la película de La marrana”. El actor lo recuerda del siguiente modo: “Teníamos un fin de semana libre y me fui a la playa, me cogió un poquito el sol y tenía una escena de desnudo. Tenía la espalda morena y el culo blanco. José Luis Cuerda se enfadó muchísimo, porque en la época, la Edad Media, la gente no iba a la playa. Fue horroroso. Me pusieron delante de todo el mundo a maquillarme el culo. Estuvieron un rato. Fue un momento patético, horroroso, absurdo. Desde entonces ya nada te da vergüenza”.

Los otros momentos cómicos del programa llegaron de la mano de Trancas y Barrancas, quienes aseguraron venir “directamente de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio”. “Fueron los AC/DC haciendo versiones de Europe; como Benzema no estuvo, los coches de choque fueron para nosotros”, bromearon antes de comentar a Resines que. “no te vimos en la boda”, a lo que el actor contestó que “no, yo soy de otro programa”.