El 'uniforme' de Letizia: la fórmula que se esconde detrás de sus últimos 'looks'

Desde que comenzó la primavera, Letizia (48 años) se ha decantado por un estilo cómodo que, prácticamente, se ha convertido en una especie de 'uniforme' que ha pasado desapercibido. En la mayoría de sus últimos compromisos, la Reina ha seguido la fórmula de pantalón y salones de tacón al momento de vestir. Son contadas las veces en las que ha apostado por faldas o vestido.

Pese a ser un estilo repetido, la mujer del rey Felipe (53) no ha fallado con su reciente código de vestimenta. El resultado se traduce en looks cómodos y prácticos, sin dejar a un lado la elegancia y el glamour que la caracteriza.

Fue el pasado 25 de marzo cuando Letizia apostó por primera vez por este 'uniforme' primaveral. Entonces, asistió junto al monarca español al hotel Andorra Park con un outfit de plumas y diamantes, firmado por la casa The 2nd Skin, que llevó por primera vez en octubre de 2019 durante el concierto de la orquesta de la Fundación Princesa de Asturias. Aun así, fue todo un acierto. El look en cuestión estaba compuesto por un top de plumas rosa, con corte palabra de honor y estilo plisado, que combinó con un pantalón negro y unos pumps de piel Manolo Blahnik que se han convertido en unos de sus imprescindibles en lo que va de 2021.

Letzia luciendo un perfecto estilo 'working' de Hugo Boss y Prada. Gtres

Cuatro días después, Letizia aplicó la misma fórmula de pantalón y camisa en una reunión de los patronatos de la Fundación Goya en Fuendetodos, Zaragoza, a la que acudió con Felipe VI. Allí se mostró con una chaqueta en color blanco roto, firmada por Felipe Varela y estrenada hace 12 años, que completaba su estilo marinero: una camiseta a rayas y un pantalón cropped negro de Hugo Boss. En cuanto al calzado, se decantó por unos salones de estreno de la diseñadora Isabel Abdo. Destacaban por su abertura en el talón y un detalle de hebilla en la punta.

El 7 de abril, con su vuelta al trabajo después de unos días de descanso por Semana Santa, Letizia presidió una reunión con la Fundación Mutua Madrileña, ataviada con una chaqueta de Uterqüe que compró en 2016 y que combinó con una camisa en tono burdeos, pantalón blanco de Massimo Dutti y salones de tacón fino, también de Inditex.

Letizia con un repetido traje de Torretta y salones a tono. Gtres

En su siguiente acto, celebrado el 9 de abril, la experiodista triunfó con su estilo. Es de hecho, la vez que mejor ha llevado su nuevo código de vestimenta desde que comenzó la primavera. Durante la inauguración del Centro de Investigación del Centro de Innovación y Formación de Iberdrola, Letizia impresionó con un perfecto look working, compuesto por un traje de estreno en color gris, firmado por Hugo Boss y formado por un pantalón cropped y una chaqueta estilo oversize, tan en tendencia esta temporada. Lo combinó un top lencero con encaje en el escote, que le daba un toque femenino al outfit, y unos salones de piel negra de Prada.

Esta última semana, la Consorte también apostó por su fórmula primaveral. En el acto de celebración del 90 aniversario del derecho al voto de las mujeres en el Congreso de los Diputados lució un repetido traje rojo de Roberto Torretta, que completó con unos salones a tono de Magrit.

Letizia, en una reunión en Zarzuela, con un 'look' de pantalones y tacones. Gtres

Tres días después, volvió a mostrar este estilo con un outfit sobrio y de ejecutiva en Zarzuela, con motivo del acto de proclamación del ganador del Premio Fundación Princesa de Girona 2021 en la categoría social. Letizia optó por una blazer de Hugo Boss, hecha en tweed, con cuello elevado, acabado jaspeado y bolsillos laterales realzados con ribete en color negro. La combinó con unos pantalones negros de la misma marca y unos salones de Carolina Herrera, hechos en ante y con un impresionante tacón.

Con todas estas apuestas, Letizia no solo ha demostrado que es válido repetir un mismo estilo -seis veces en menos de un mes-, sino también ha vuelto a confirmar que se puede reutilizar prendas sin dejar a un lado la elegancia y el buen gusto. Esta es la idea que, de hecho, ha abanderado desde que comenzó la pandemia y empezó a decantarse por looks reciclados. De ahí, que siga siendo considerada como una referente de estilo en España y fuera de nuestras fronteras. Si bien la austeridad ha sido una constante en ella, en cuanto a moda se refiere, la Reina sigue destacando. Su nuevo uniforme no ha sido la excepción. JALEOS ha podido comprobar que tanto italianos como alemanes se han hecho eco de su buen gusto en las últimas semanas.

