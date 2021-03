Letizia, reina de la austeridad: la cifra que ha gastado en ropa en el primer trimestre del año

Letizia (48 años) ha comenzado el año, en cuanto a moda se refiere, de la misma forma en la que terminó el 2020: con máxima austeridad y apostando por looks reciclados. En los primeros tres meses del 2021, la Reina solo ha llevado seis nuevas piezas que, comparadas con prendas que ha estrenado en el pasado, son de bajo coste. Como es habitual, casi todas han sido made in Spain.

En lo que va de año, la mujer del rey Felipe VI (53) ha destinado 1.800 euros de su presupuesto a sus apuestas estilísticas. La mayoría de sus nuevas prendas rondan los 200 euros, a excepción de una blazer Carolina Herrera de 690 euros y una falda de cuero Hugo Boss de 399. Hasta ahora, marzo ha sido el mes con más estrenos y gastos, con tres artículos que suman 819 euros, mientras que enero ha sido el más austero con solo una blusa nueva de 154 euros.

Fue durante la tradicional Pascua Militar cuando la reina lució su primer estreno de 2021. Se trataba de una blusa blanca, firmada por Maksu, la marca de lujo asequible que ya había conquistado a la princesa Leonor (15). Esta prenda, confeccionada en seda, destacaba por su cuello redondo, detalles asimétricos y botones decorativos en el lado izquierdo. Tras el look de la Reina, quien el pasado Día de Reyes la combinó con una falda negra de Felipe Varela que recuperó de su armario, el artículo se agotó en su totalidad en la web. "El impacto ha sido muy positivo en cuanto a ventas y redes sociales", explicaban desde la marca a JALEOS, confirmando la influencia de la experiodista al momento de vestir.

La chaqueta gris de Carolina Herrera ha sido el estreno más costoso que, hasta ahora, ha llevado Letizia. Gtres

Un mes después, el 11 de febrero, Letizia estrenó su segunda prenda del año: una chaqueta de cuadros, con doble botón y bolsillos con detalle de solapa, de la diseñadora venezolana Carolina Herrera. Se trata de la parte de arriba de un traje, que la consorte llevó durante un encuentro que presidió en la Zarzuela, en combinación con unos pantalones negros de Hugo Boss y unos mocasines a tono de Uterqüe.

En febrero, la Reina también se decantó por un vestido nuevo que eligió para visitar la exposición 'Concepción Arenal. La Pasión Humanista 1820-1893', organizada por la Biblioteca Nacional de Madrid. La pieza en cuestión era un diseño edición limitada de Massimo Dutti, cuyo precio -170 euros- era algo más elevado de lo habitual en las etiquetas de esta firma de Inditex. El modelo está realizado en un tejido de algodón, en color rojo oscuro -uno de sus fetiches-, con el cuello alto, unas marcadas hombreras, manga larga y con falda en evasé.

Los pendientes que lució Letizia en los Premios Nacionales del Deporte ha sido su estreno más destacado del año. Gtres

Letizia también comenzó marzo con un nuevo accesorio que se convirtió en el más llamativo de la temporada. En los Premios Nacionales del Deporte, la Reina estrenó su primera joya en meses: unos pendientes en forma de cordones anudados en color azul verdoso, que la Reina presumía en su totalidad gracias a su melena recogida. La pieza, valorada en 220 euros, forma parte de la colección de Rod Almayate, anteriormente conocida como Shield. A pesar del peculiar nombre de la marca, la fundación de la misma está impregnada de mucho talento español y tintes italianos. Diego Díaz Marín y Roberto Ferlito son los jóvenes creadores de esta firma que ha conseguido hacerse un hueco en los joyeros aclamadas celebridades, como Beyoncé (39) o Celine Dion (53).

Tres días después, en el acto oficial por el Día Mundial de las Enfermedades Raras, en la sede de la Fundación Mutua Madrileña, Letizia eligió una nueva falda de cuero negra de la firma alemana Hugo Boss, que combinó con una blusa blanca de Uterqüe, unos salones bicolor de Magrit y una cartera negra de piel en relieve de Felipe Varela.

La camisa de mangas abullonadas de Pertegaz fue el último estreno de Letizia en el primer trimestre de 2021. Gtres

El último estreno del año, hasta ahora, ha sido una espectacular blusa negra con mangas abullonadas que pertenecía a la anterior temporada de Pertegaz. Aunque en su momento su precio no trascendió a los medios de comunicación, JALEOS ha podido saber que rondaba los 200 euros y que, en términos de venta, fue un éxito total para la marca. De acuerdo con la información que maneja este periódico, este artículo se agotó incluso antes de que la Reina lo luciera el pasado 10 de marzo, en el XIX Concierto In Memoriam Víctimas del Terrorismo en el Auditorio Nacional de la Música de Madrid.

En comparación con años anteriores, hasta ahora, Letizia no ha lucido estrenos excesivamente costosos. Si bien 2020 no es punto de comparación por el ser el año marcado por la crisis de la pandemia y cuando la mujer de Felipe VI comenzó a mostrarse mucho más austera, prácticamente no se encuentra paralelismo con temporadas anteriores. En febrero de 2019, por ejemplo, Letizia gastó 7.747 euros en una sola pieza que llevó en Marruecos. Se trataba de un vestido de Carolina Herrera, quien se ha consagrado como una de sus diseñadoras favoritas.

