Letizia, según los alemanes: la reina de la moda que irradia elegancia hasta en las ocasiones más tristes

Letizia (48 años) se ha consagrado como una de las royals más elegantes del mundo. Desde que llegó a la casa real española, su forma de vestir ha recibido un sinfín de halagos que no han hecho más que posicionarla como una referente en la industria del fashion. Y es que, independientemente de la ocasión y de las veces que repita una prenda, la experiodista sabe a la perfección cómo dar una lección de estilo con cada uno de sus looks. Al menos, según los medios alemanes.

"Ya sea con un llamativo vestido rojo, una atrevida falda de cuero o un elegante look estampado, durante sus apariciones en las últimas semanas, Letizia de España ha demostrado una y otra vez que se ha ganado su reputación como reina de la moda", asegura la revista alemana Bunte, que ha llegado a esta conclusión tras analizar el look que llevó la Reina el pasado miércoles, cuando presidió el XIX Concierto In Memoriam Víctimas del Terrorismo en el Auditorio Nacional de la Música de Madrid.

Letizia, en el concierto a las Víctimas del Terrorismo en Madrid. Gtres

Entonces, Letizia apostó por un total black que llamó la atención por su estreno del momento: una blusa con mangas abullonadas, que combinó con unos pantalones de vestir de tiro alto y unos salones de Manolo Blahnik. En cuanto a las joyas, se decantó por unos pendientes de Tous, que llevaba tiempo sin lucir públicamente, y su tradicional anillo de Karem Hallam. La Reina completó su atuendo con un bolso de mano firmado por Armani y un moño de bailarina ideal que resaltaban su buen gusto. Precisamente, la prensa germana ha hecho énfasis en la cuidadosa elección de sus complementos.

De acuerdo con Bunte, Letizia supo elegir a la perfección un look sobrio con el que "irradiaba elegancia", en medio de un contexto lleno de nostalgia para los españoles. "Convence con una apariencia sofisticada y sorprendente a pesar de ser una ocasión triste", ha escrito en su análisis la mencionada revista que, no solo ha destacado el estilo de la Reina, sino también ha calificado como ejemplar su matrimonio con el Rey de España (53).

"Felipe y Letizia afrontan con seguridad cada obstáculo que se les pone en el camino. Ambos dan fuerza y estabilidad a la familia real española y parecen ser un verdadero equipo de ensueño", ha escrito el portal.

Letizia presumiendo de canas en uno de sus últimos actos en Madrid. Gtres

El éxito de sus canas

Semanas atrás, la prensa alemana también destacó el nuevo look de la Reina, quien desde hace un tiempo ha decidido dejarse las canas. "¡La naturalidad puede ser tan elegante! Se ve simplemente fantástica", escribieron los especialistas de la revista, quienes coinciden con la opinión de los expertos a los que JALEOS contactó recientemente. "El pelo blanco es sinónimo de elegancia, sabiduría, madurez, naturalidad y sofisticación", aseguró a este periódico Jesús Reyes, CEO de CoolHunting Madrid Comunicación.

El peluquero David Martínez concordaba con esta idea y aseguraba que en la actualidad, las canas no se conciben como una consecuencia de la edad o la dejadez. Ahora, "son el reflejo de una mujer actual, que pisa fuerte y que no tiene miedo a mostrarse como es". De esta manera, Letizia desvela su personalidad y "refleja lo que ella es y lo que merece en este momento nuestro país, actitud".

La Familia Real en su visita al Pueblo Ejemplar. Gtres

La imagen de Leonor y Sofía

Letizia no ha sido la única protagonista de la prensa germana en términos de estilo. Sus hijas, Leonor (15) y Sofía (13), también se han llevado halagos en los tabloides del mencionado país, cuya obsesión por las hermanas Borbón Ortiz viene de lejos.

Cada semana, existan o no noticias actuales de las hijas de Felipe y Letizia, los periódicos más sensacionalistas de Alemania publican un gran número de historias sobre ellas. En el país centroeuropeo están fascinados con su belleza y con la complicidad que muestran en cada una de sus apariciones. Sin embargo, uno de los puntos que más interesa a los jóvenes lectores de este tipo de contenidos es lo relativo a los impecables looks que lucen en sus actos públicos. La juventud alemana se ha rendido ante el estilo personal de cada una de las hermanas, quienes ya han entrado de lleno en la edad adolescente y ya no precisan de la ayuda de su madre para elegir atuendo.

