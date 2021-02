Así cambiará el armario de la princesa Leonor en Gales: chándales, impermeables y ropa de segunda mano

Apenas quedan 6 meses para que la princesa Leonor (15 años) ponga rumbo a Reino Unido para afrontar el primer paso hacia su futuro. La hija mayor de los reyes Felipe VI (53) y Letizia (48) se instalará en el prestigioso colegio UWC Atlantic College donde cursará sus estudios de bachillerato, por lo que tendrá que ceñirse a las peculiares reglas del centro.

Si la princesa de Asturias desea adaptarse positivamente al día a día del lugar y cumplir con eficiencia el ajetreado ritmo que marcará su agenda escolar, enseguida se dará cuenta de que los impecables estilismos protocolarios que ha lucido hasta el momento en sus actos públicos en España no van a ser la mejor opción. Leonor de Borbón deberá hacer la maleta consciente de lo que su programa de estudios exige y para ello puede fijarse en los looks de los actuales alumnos que habitan en el castillo de St Donat's.

Teniendo en cuenta que el método de enseñanza del Atlantic College destaca por sus actividades fuera del aula en las que los estudiantes puedan potenciar sus conexiones sociales e interculturales en consonancia con la naturaleza y también por adquirir hábitos saludables como la práctica del deporte, los estilismos que usará la princesa distan mucho de los conjuntos de faldas y vestidos vaporosos que ha lucido estos años en los eventos institucionales. La futurible Reina tendrá que hacerse con un arsenal de ropa cómoda; en su lista habrá, seguro, chándales, mallas y sudaderas que le permitan llevar a cabo cada actividad de su agenda sin preocuparse.

Los alumnos del Atlantic lucen siempre prendas cómodas, y además tienen a su disposición la tienda de ropa de segunda mano. RRSS

Pero no solo deberá llenar su maleta de prendas deportivas, ya que si hay un factor meteorológico que caracteriza al Reino Unido es el clima gris, frío y nublado. Por este motivo, los alumnos del reputado colegio no dudan en ceder un hueco especial en su armario a los impermeables y chubasqueros para hacer frente a los días más tristes de Gales. La gran parte de las actividades vespertinas de los cursos de bachillerato se realizan al aire libre, así que Leonor no debe olvidar llevar consigo varias prendas de abrigo confeccionadas con materiales repelentes al agua.

Excursiones por el bosque, análisis del caudal del río, ejercicio físico sobre el césped... la moda y las marcas de ropa son lo menos importante en el Atlantic College, pues el centro se rige únicamente por su meta principal: su visión progresista centrada en lo inmaterial y concienciada en la sostenibilidad.

Las excursiones por la naturaleza le harán recordar a Leonor sus paseos por la vegetación asturiana. Gtres

Precisamente mentalizar a los alumnos sobre la importancia del reciclaje es uno de los movimientos en los que el internado hace especial hincapié. Tanto es así que dentro del campus existe una tienda de ropa de segunda mano que está disponible de forma gratuita para sus alumnos. El establecimiento lleva el nombre de New4You, también conocido como 'La pequeña casa de la sostenibilidad', donde los estudiantes pueden recoger su ropa preferida, desde abrigos cálidos hasta vestidos nuevos para los bailes o las galas. Sea cual sea el estatus social de los alumnos, todos acuden a la tienda en busca de tesoros estilísticos y de hecho, desde el pasado septiembre a diciembre se recogieron más de 2.000 prendas. No sería extraño que Leonor acudiese con frecuencia a este lugar, pues ha aprendido de su madre, la reina Letizia, la importancia de practicar la austeridad en su armario y reciclar sus estilismos siempre que sea posible.

Su estilo conquista a Europa

La prensa italiana y alemana ha caído rendida ante el estilo de la princesa de Asturias. Los países europeos están fascinados con su belleza y su personalidad a la hora de vestir.

En vista de la expectación que suscita en la prensa extranjera, JALEOS ha querido conocer los secretos que esconden las elecciones estilísticas de Leonor. ¿Qué tiene la princesa para enganchar tanto a la ciudadanía alemana e italiana? El estilista profesional José Carlos de la Osa, colaborador de la prestigiosa agencia Ana Prado Management, lo tiene claro: "Es guapa, atractiva, delgada, con piernas largas y con un pelo rubio maravilloso". Sus buenos genes y su delicado y risueño rostro hacen que cualquier prenda luzca perfecta en ella: "Por su buena fisonomía y altura le favorecen todos los colores. Pero siempre intenta destacar con sus estilismos, sobre todo, sus esbeltas piernas y su preciosa melena".

Paleta de colores que favorecen a Leonor, elaborada por Antònia Fuster, de Help Estilistas.

Por su parte, la experta en moda Antònia Fuster, de Help Estilistas, detalla: "La princesa siente una predilección especial por los estampados coloridos, tropical, florales que le dan un toque romántico. Juega con las texturas en los tejidos, con abertura en la espalda, volumen en las mangas y hombros, de esta forma, ganar en presencia y notoriedad, dándole un estilo clásico, soñador y de tendencia".

"Su paleta de colores es la denominada 'verano', desde su tonalidad más pálida a la hortensia, y también el azul es uno de sus colores favoritos, así como los tonos malva, verde aqua, rosa pastel...". Estas tonalidades suaves son las que más favorecen a la primogénita de los Reyes, colores que puede tener en cuenta a la hora de escoger su ropa deportiva o sus impermeables de cara a la maleta que deberá preparar antes de su viaje a Gales.

