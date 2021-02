¿Dónde estaba Letizia el 23-F? Su padre, Jesús Ortiz, lo desvela en el aniversario del golpe de Estado

Este martes, 23 de febrero, se cumplen 40 años del golpe de Estado perpetrado en España por algunos mandos militares. En este amargo aniversario, Jesús Ortiz (71 años), el padre de la reina Letizia (48), ha publicado un hilo en su cuenta de Twitter recordando sus sensaciones y emociones cuando que fue consciente de lo que estaba sucediendo aquel señalado día de 1981. Además, ha revelado qué estaba haciendo él y dónde se encontraban sus tres hijas: Letizia, Telma (47) y Érika.

Jesús Ortiz tenía 31 años y eran las 18:30 horas cuando "llegaba a Oviedo desde Trubia, de hacer alguna entrevista, conduciendo la unidad móvil de RCE y escuchando las votaciones del Congreso", ha comenzado relatando sobre el momento en el que escuchó la noticia de la entrada de Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados.

A su cabeza llegaron, explica, "imágenes de los relatos contados por mis padres y abuelos de las represiones de unos y otros del 34 en adelante", pero lo primero en lo que pensó fue en sus tres hijas, aún unas niñas pequeñas.

Me pregunta un colega por mis recuerdos del #23F. Por este orden, angustia, zozobra, cabreo y más cabreo.



"De repente, algo explota en mi cabeza y lo relaciona: mis tres hijas (9, 8 y 6 años) estaban en clase de ballet con su madre en el estudio de Marisa Fanjul, local que estaba justo encima de la sede de CC. OO. '¡Jo...! Como a algún descerebrado le dé por liarla…", reflexionó el periodista y padre de la reina de España.

"Pocos sabían que en el piso de encima del sindicato había una escuela de ballet llena de niños, profesores y padres a esas horas. Subí, dije a mi familia que nos marchábamos de ahí a toda prisa y sin preguntar, y advertí a la directora de la escuela de mis temores", ha proseguido.

Jesús Ortiz, periodista siempre al filo de la noticia, sintió la irrefrenable necesidad de cubrir aquel acontecimiento que ya se sabía histórico, aunque desde su cabecera le pidieron silencio. "Yo quería hacer algo, salir con la Unidad, contar qué pasaba en Oviedo; llamé a mi director, José Luis Pérez Perelétegui. Mi jefe me dijo que tenía órdenes muy claras de no hacer nada, que él estaba en los estudios, en la Calle Asturias, y que estuviera pendiente del teléfono por si acaso. Cabreo: yo quería hacer algo... ¡ya! No fue posible esa noche porque sólo se emitió programación nacional".

Su relato sobre el 23-F, Ortiz ha concluido con lo siguiente: "Solo pudimos contar cosas de local a la mañana siguiente. Y, bueno: lo demás es historia que se puede leer, con mayor o menor grado de veracidad y objetividad, en algunos libros".

