Los secretos del estilo de Leonor y Sofía: por qué la juventud alemana cae rendida ante sus 'looks'

La princesa Leonor (15 años) ha sido noticia en medio mundo estas últimas semanas tras conocerse que volará a Gales el próximo septiembre para cursar los dos años de Bachillerato en el prestigioso UWC Atlantic College. La prensa alemana fue de las primeras que se hizo eco de la información sobre la primogénita de los Reyes de España y de hecho, aprovechó la ocasión para presentar todo un despliegue de artículos sobre la princesa de Asturias y su hermana, infanta Sofía (13). Y es que la obsesión de los tabloides germanos por las hijas de Felipe VI (53) y Letizia (48) viene de lejos.

Cada semana, existan o no noticias actuales de las jóvenes Borbón Ortiz, la prensa más sensacionalista de Alemania publica un gran número de historias sobre ellas. En el país centroeuropeo están fascinados con la belleza de las hermanas y con la complicidad que muestran entre ellas. Sin embargo, uno de los puntos que más interesa a los jóvenes lectores de este tipo de publicaciones es lo relativo a los impecables looks que lucen en sus actos públicos. La juventud alemana se ha rendido ante el estilo personal de cada una de las hermanas.

Leonor y Sofía han entrado de lleno en la edad adolescente y ya no precisan de la ayuda de su madre para elegir atuendo, por eso, en los últimos meses ha quedado constatado que el estilo de una y de otra es muy distinto. En vista de la expectación que suscitan en la prensa extranjera, JALEOS ha querido conocer los secretos que esconden las elecciones estilísticas de las jóvenes royals españolas de la mano de voces expertas del sector de la moda.

Leonor y Sofía muestran estilos muy diferentes y personales que evolucionan cada año. Gtres

¿Qué tienen la princesa y la infanta para enganchar tanto a la juventud alemana? El estilista profesional José Carlos de la Osa, colaborador de la prestigiosa agencia Ana Prado Management, lo tiene claro: "Las dos son guapas, atractivas, delgadas, con piernas largas y con un pelo rubio maravilloso". Sus buenos genes y su delicado y risueño rostro hacen que cualquier prenda luzca perfecta en ellas: "A ellas por su buena fisonomía y altura les favorecen todos los colores. Siempre intentan destacar con sus estilismos, sobre todo, sus esbeltas piernas y su preciosa melena".

Es precisamente la cabellera el punto clave de ambas hermanas, uno de los mayores atractivos para sus seguidores alemanes. De hecho, el pelo dorado es una de las características que sobresale siempre en los looks de la princesa: "Su melena rubia y ondulada que lleva cada vez más larga, como es habitual entre las adolescentes de su edad, aporta más dulzura a todo el conjunto", comenta la experta en moda Antònia Fuster, de Help Estilistas.

Respecto al estilo levemente diferenciado entre las infantas, siempre se ha comentado, coloquialmente, que Leonor tiende a mostrar una imagen más 'dulce' o 'correcta' en su forma de vestir, mientras Sofía se presenta más 'relajada' y apostando preferentemente por la comodidad. ¿Se puede confirmar esta idea según el análisis de los expertos?

"En el caso de la princesa de Asturias parece que siente una predilección especial por los estampados coloridos, tropical, florales que le dan un toque romántico. Juega con las texturas en los tejidos, con abertura en la espalda, volumen en las mangas y hombros, de esta forma ganar en presencia y notoriedad, dándole un estilo clásico, soñador y de tendencia. Su estilo tiende a ser discreto y con mucha clase con un toque clásico pero los complementos elevan a un look más actual, ya podemos verla usando ropa y zapatos que han sido de su madre", detalla Fuster. Por su parte, sobre la infanta Sofía, la estilista expone que "viste de un modo más desenfadado optando por una líneas más rectas algo más casual y minimalistas, colores más intensos, su paleta es el otoño entre ellos los tonos En sus outfits destacan los tejido con caída y lisos".

La tabla de colores que favorecen a Leonor y Sofía, elaborada por Antònia Fuster, de Help Estilistas.

Aunque lo cierto es que, pese a los pequeños toques personales de cada una, ambos expertos coinciden en que "las dos suelen llevar el mismo tipo de look en cuanto a actos oficiales se refiere", tal y como cuenta De la Osa, y su atuendo suele ser similar "en algunas prendas y complementos pero lo lucen de diferentes maneras", según indica Antònia Fuster.

En el asunto de la moda, una de las últimas decisiones de la primogénita de los Reyes ha sido subirse a unos tacones al estrenar sus 15 años de edad. Algo que aún no ha hecho su hermana. Sin embargo, Sofía ya supera en altura a la futurible Reina y de hecho, se llegó a apuntar que Leonor habría adelantado su subida a unos stilettos para que su hermana no destacara por encima de ella. Las voces expertas no aplauden esa supuesta estrategia: "No encuentro nada negativo a tener diferentes alturas, y como sociedad deberíamos cambiar esa forma de mirar, no tendría que ser algo a resaltar o equilibrar", opina el experto de la agencia de Ana Prado.

Los estilistas tienen una reivindicación muy clara respecto a los looks que han lucido hasta el momento las infantas. La ropa es una vía más de comunicación que expresa mucho más de lo que podría parecer en un primer momento, y para una institución tan expuesta como Casa Real, debería ser un instrumento más valorado de lo que actualmente es. Así lo expone el estilista Juan Carlos de la Osa: "El vestuario de las infantas es uno de los puntos en los que Casa Real debería prestar más atención. Las infantas son nuestro futuro y Leonor está destinada a ser Reina, tienen que tener un estilo propio que guste a la juventud, con el cual se identifiquen y que sean un referente en moda acorde a su edad. Más acorde también con sus personalidades, que les aporte mayor seguridad en sí mismas, más frescura, que sean más actuales y contemporáneas, más allá de códigos convencionales, protocolo, tradición e historia".

La princesa Leonor y la infanta Sofía con sus uniformes del colegio. Gtres

Por tanto, ahora que Leonor y Sofía están creciendo, el estilista opina que debería ser el momento en el que den un paso al frente estilísticamente hablando: "Ellas son la clave para modernizar a la monarquía y sus nuevas generaciones. Las dos infantas necesitan crear su propio estilo, y huir de prendas tan deslavadas de corte tan recto, y tendrían que dejar vislumbrar más luz, color y estilo en sus looks".

En este sentido, los expertos creen que la evolución del estilo de las infantas de cara al futuro debería ser "más acorde a su edad, con looks más actuales y frescos". Los estilistas apostarían por verlas con "unos bonitos blue jeans desgastados con camiseta en verano y cashemire en invierno". De hecho, las fotografías de Leonor y Sofía de camino al colegio demuestran lo mucho que les favorecerían los atuendos más juveniles como cuando lucen su uniforme, un diseño alejado de sus encorsetados vestidos para los actos que nada tienen que ver con la tendencia adolescente: "Las minifaldas tableadas del colegio les quedan fenomenal y las da un toque de inocencia ideal".

