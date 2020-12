Los Reyes se borran de la foto navideña y le dan el protagonismo a Leonor y Sofía

Los reyes de España Felipe VI (52 años) y Letizia (48) y sus hijas, la princesa Leonor (15) y la infanta Sofía (13) han enviado su tradicional felicitación de Navidad a todos los españoles con un mensaje de cariño y esperanza en el idioma patrio y también en inglés. "Que esta Navidad nos traiga un Año Nuevo 2021 especialmente lleno de esperanza. May this Christmas bring us a specially hopeful New Year 2021", firman de su puño y letra los cuatro miembros de la Familia Real.

Como es tradición, la Casa Real española ha sido la encargada de difundir el clásico christmas de los Reyes y las infantas. Este año, con un detalle llamativo que ya ha sucedido en años anteriorses: Felipe VI y Letizia han optado por no aparecer en la fotografía y han dado el absoluto protagonismo al futuro de la Corona, sus dos hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía.

Christmas navideño de la Familia Real para todos los españoles este 2020. Casa Real

La princesa de Asturias y la infanta Sofía aparecen sonrientes en Somao, la localidad asturiana a donde viajaron en el contexto de los Premios Princesa de Asturias 2020 el pasado mes de octubre y a la que otorgaron la distinción del Premio al Pueblo Ejemplar 2020. Es el tercer año seguido que la Familia Real elige Asturias como escenario para felicitar las fiestas al pueblo español.

