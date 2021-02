José Bono Jr. y Aitor Gómez ya tienen fecha para su boda tras posponerla por la Covid-19

José Bono Jr. (36 años) y Aitor Gómez (25) se sumaban en 2020 a la lista de parejas que tuvieron que posponer sus planes de boda debido a la crisis del coronavirus. El hijo del exministro y su prometido tenían preparada una gran celebración para el mes de junio, un enlace que se iba a oficiar en el Ayuntamiento de Toledo y que iba a tener su correspondiente banquete en el Palacio de Galiana, situado a orillas del río Tajo. La pareja llevaba varias semanas sopesando las distintas posibilidades de celebrar la boda y, finalmente, decidieron retrasarla hasta 2021.

Así lo confesaba el propio José Bono Jr. en un directo de Instagram. Ahora, José Bono Jr. ha anunciado, casi un año después de que se decretara el estado de alarma, que la boda ya tiene fecha y lugar. José Bono hijo, que ha vuelto a estar muy activo en redes sociales colgando contenido de lo que más le gusta, sus caballos, ha desvelado, cargado de ilusión, los nuevos planes para su compromiso con Aitor: "Sí, no sabemos lo que puede pasar, pero ya tenemos nueva fecha y con mucha ilusión, el 3 de julio".

También ha desvelado en qué sitio celebrará el enlace: en El Castillo de Batres, situado en el municipio del mismo nombre, al sur de la Comunidad de Madrid. Una ceremonia que quedará para el recuerdo de todos los familiares e invitados que asistan a este acto tan espectacular donde José Bono y Aitor Gómez sellarán su amor. El viaje de novios será un safari por África.

En noviembre de 2019 se conocía la noticia de que el hijo del expolítico había decidido casarse con Aitor Gómez, su pareja desde hace cuatro años. Los novios contraerían matrimonio en el ayuntamiento de Toledo en una ceremonia oficiada por Milagros Tolón, alcaldesa del PSOE.

Según tenían planeado, la celebración posterior tendría lugar en El palacio de Galiana, situado a orillas del Tajo, una antigua almunia (palacio de recreo) que fue construida en el siglo XI por el rey Al Mamun y que hace años fue reformado en su totalidad para poder alojar multitud de eventos. Fue José Bono padre quien, a través de una intervención en el programa Sálvame en marzo de 2020, confirmaba las dudas de su hijo sobre la celebración del acto. "Lo están valorando, pero aún no han tomado una decisión", explicaba entonces.

Problemas empresariales

La hípica familiar se ha visto muy afectada por la crisis del Covid-19. Gtres

El coronavirus no sólo ha trastocado los planes personales de José Bono Jr., su actividad profesional también se está viendo seriamente afectada por la crisis de esta pandemia, tal y como su padre desvelaba en la citada intervención televisiva: "La preocupación que tiene es que tenemos una empresa (la hípica de Toledo) y tenemos 73 caballos de gente ajena a la que no podemos permitirles que vayan a cuidar su caballo". "Mi hijo todos los días se va ahí a la hípica y, con los mozos que tenemos que son una maravilla... pues tú no sabes lo que es atender a 73 caballos entre tres personas", lamentaba el expresidente del Congreso.

José Bono y Aitor Gómez lucirán trajes hechos a medida de Scalpers el día de su boda.

José Bono Jr es el tercer hijo del matrimonio formado por José Bono y Ana Rodríguez. El hijo del exministro de Defensa trabaja en la actualidad en la hípica de Toledo La Alemanara (de la que es administrador único desde el pasado mes de febrero) de la familia y como jinete en diferentes competiciones.

Así hablaba de su orientación sexual hace unos meses para Vanity Fair: "Mi apellido es conocido y mi orientación sexual, contada con la normalidad con la que vivo, puede llamar la atención. Pero si mi boda y la publicidad que la acompañe, que yo no busco, sirve a alguien y es útil para la normalización de los sentimientos, yo estaré encantado. Hay que perder el miedo a la diferencia. Yo lo he perdido y animo a que lo pierdan quienes aún lo tengan". En cuanto al hecho de que durante años le hayan relacionado con mujeres públicamente, bromea: "He leído las noticias en este sentido, pero jamás las he alimentado. Dijeron que era novio de una de mis mejores amigas, Carolina Aresu. ¡Nos caímos al suelo de la risa!".

Aitor Gómez estudió Periodismo y un máster en Administración y Dirección de Empresas, que le sirvió años después para formar su actual proyecto: Bonai (palabra que aúna su nombre con el apellido de José), una firma de joyas online en la que vende bisutería con "calidad en los materiales, diseños originales y actuales; todo ello conjugado con elegancia y sofisticación".

