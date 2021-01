De Chenoa a José Bono Jr.: los famosos que aplazaron sus bodas por la Covid-19 y sellarán su amor en 2021

La pandemia ha cambiado los planes de muchos famosos que tenían pensado sellar su amor a lo largo de 2020. Personajes como Anabel Pantoja (34 años), Katy Perry (36) o José Bono Jr. (35) tenían todo preparado para unirse en matrimonio con sus parejas este pasado año, pero la situación sanitaria lo impidió.

Ahora todos ellos tiene previsto casarse a lo largo de 2021, pero ninguno tiene una fecha fija ya que todo queda bajo la incertidumbre de si las condiciones sanitarias serán las óptimas para poder hacerlo.

1. Chenoa y Miguel Sánchez Encinas

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas. Europa Press

Chenoa y el urólogo Miguel Sánchez Encinas iban a casarse el 14 de junio, pero la situación sanitaria hizo que el asunto se retrasara. "La boda está en pausa", aseguró la cantante en ¡HOLA!."La única razón para posponer la boda es esta difícil situación que estamos viviendo todos. Pero aún no hemos tomado la decisión", añadía. La boda se supendió y tiene previsto celebrarse en 2021, pero como en el resto de parejas citadas no hay una fecha en concreto.

2. José Bono Jr. y Aitor Gómez

José Bono Jr. y Aitor Gómez. Gtres

José Bono Rodríguez, hijo del exministro de Defensa y expresidente del Congreso José Bono (70) y de la empresaria Ana Rodríguez (62), iba a dar el 'sí, quiero' a su novio Aitor Gómez Mesa (24) en junio en Toledo oficiando el enlace Milagros Tolón (52) la alcaldesa de la ciudad, nombre importante en el socialismo manchego e íntima amiga de Bono padre. La ceremonia, sin fecha fija, tendrá lugar en el mismo sitio en algún momento de 2021.

3. Anabel Pantoja y Omar Sánchez

Omar Sánchez y Anabel Pantoja. Instagram

En junio y en Sevilla. Así iba a casarse la sobrina de Isabel Pantoja (64) después de que, a finales de 2019, su novio Omar Sánchez (29) le pidiera matrimonio delante de sus seguidores de Instagram. Tuvo que anularla: "Estoy bien, quiero que mi gente esté tranquila. Muchísimas gracias por estar ahí animando. He hablado con la wedding planner y la voy a posponer para cuando se pueda", aseguraba Anabel. La colaboradora de Sálvame también ha anunciado su intención de celebrar el enlace en 2021, aunque no hay ninguna fecha en concreto para el evento.

4. Alejandra Ruiz de Rato y Ernesto de Novales

Alejandra Ruiz de Rato, hija de 'Espartaco', se compromete con Ernesto de Novales.

La hija de Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' y el director general de la agencia Nodo Publicidad y Comunicación se dará el 'sí, quiero' el 8 de mayo de 2021 en un pequeño santuario de Sevilla. La empresaria se comprometió con Ernesto de Novales, con quien lleva dos años y medio de relación, en una celebración muy íntima y familiar que tuvo lugar el pasado domingo. La pedida de mano fue en la finca sevillana del torero, Dehesa Majavieja, situada en el término de Constantina. Allí, Ernesto de Novales le dedicó unas emotivas palabras a Alejandra Ruiz de Rato para sellar su compromiso. Ese mismo escenario será en el que se celebrará el banquete de su boda.

5. Patricia Montero y Álex Adróver

Patricia Montero y Álex Androver. Instagram

La pareja de actores se conoció rodando el culebrón Yo soy Bea de Telecinco y entre grabación y grabación tenían pensado formalizar su unión en mayo de 2020, pero, finalmente, la crisis sanitaria lo impidió. No es la primera vez que tienen que suspender su enlace. Tras comprometerse el 28 de noviembre de 2017, en 2018 lo hicieron por el embarazo y posterior nacimiento, en febrero de 2019, de su segunda hija Layla. Ahora los actores están convencidos de que el 2021 será el año de su enlace y así lo han afirmado en una revista del corazón.

6. Cecilia Gómez y Marco Vricella

Cecilia Gómez y Marco Vricella. Europa Press

La bailaora Cecilia Gómez (41) sí tiene fecha fija para su enlace en 2021 con Marco Vricella. Será el 26 de junio. La artista y el cirujano anunciaron su intención de casarse en octubre después de consolidar su relación en verano de 2020.

Cecilia Gómez mantuvo una breve relación con Francisco Rivera (46) que, según ella misma comentó en alguna ocasión, no llegó a más por "decisión mutua". Según explicó en el plató delDeluxe, vivieron una relación muy intensa. "Éramos acaparadores el uno con el otro, él empezaba la temporada, yo estaba liadísima con el estreno y no podíamos llevar la relación como queríamos", explicó. Vricella, por su parte, estuvo casado con Sonia Ferrer (43), con quien tiene una hija en común.

7. Katy Perry y Orlando Bloom

Katy Perry y Orlando Bloom. Gtres

La cantante y el actor habían anunciado su boda para verano en Japón, pero en marzo explicaron que no seguirían adelante. "No puedes planificar más en 2020 porque esos planes siempre se cancelan", explicaba Katy Perry a The Sun.

En su caso era la segunda vez que retrasaban el evento. En febrero de 2019 anunciaron su compromiso con intención de casarse a finales de ese año. En ese momento fue la no localización del lugar exacto lo que les generó problemas para celebrar su enlace.

8. James Middleton y Alizée Thevenet

. James Middleton y Alizée Thevenet. Gtres

El cuñado de William de Inglaterra (38) tenía pensado casarse en verano, pero decidieron retrasar el enlace. Los británicos, sin embargo, se enteraron de la cancelación a través del tabloide Daily Mail. "Celebrar una boda anglofrancesa en los próximos meses es imposible, y es probable que también sea difícil hacerla en verano", había comunicado la pareja a su entorno.

9. Jennifer López y Álex Rodríguez

Jennifer López y Álex Rodríguez. Europa Press

La unión entre la cantante y actriz Jennifer López (51) y el jugador de beisbol Álex Rodríguez (45) se retrasó por segundo vez debido al coronavirus. Éste iba a ser el cuarto matrimonio de la neoyorquina y, tal vez por eso, ha asegurado en la prensa estadounidense que, aunque su intención es casarse en 2021, "no hay prisa". "Es importante saber que todo puede ser seguro casarse", añadía.

10. Ariana Grande y Dalton Gomez

Ariana Grande (27 años) cerró el 2020 con el anuncio de su compromiso. La cantante explicó en sus redes sociales que se comprometía con su novio, Dalton Gomez, tras casi un año de relación. Se trata de un agente inmobiliario con el que inició un romance hace poco más de 11 meses.

No es la primera vez que Ariana Grande se compromete. Hace dos años, la cantante tenía planes de casarse con Pete Davidson (27), miembro del elenco del programa Saturday Night Live. No obstante, cinco meses después de que se diera a conocer sus intenciones de matrimonio, la pareja puso punto final a su breve romance.

