La foto optimista y unida del heredero Guillermo de Inglaterra que da envidia a España

Por segundo año consecutivo, la felicitación de Navidad de los duques de Cambridge, el príncipe Guillermo de Inglaterra (38 años) y Kate Middleton (38), se ha filtrado antes de que la Casa Real británica la haya emitido de manera oficial. La estampa, hermosa, idílica y familiar, propia de esta época del año, ha llegado a las redes sociales y después a los medios de comunicación debido a que la institución monárquica ya ha enviado algunas tarjetas a personas allegadas -y también fanáticos del universo royal- que no han podido esperar a compartirlo.

La imagen ha sido tomada en Anmer House, la casa de campo que los duques tienen en propiedad en Norfolk, el lugar donde han pasado la mayor parte del tiempo desde que la pandemia de coronavirus azotó al planeta. Bajo la instantánea, un cariñoso y afectuoso mensaje: "A todo el increíble personal del NHS. Les deseo una Feliz Navidad y Año Nuevo. Nunca podremos agradeceros lo suficiente toda la dedicación y el sacrificio que han tenido que hacer este año. Estaremos eternamente agradecidos", escriben y firman el heredero Guillermo y Kate.

Al más puro estilo british royal, los duques de Cambridge y sus tres hijos posan ante una pila de leña y con un look soft sin imposturas ni un gran escenario palaciego. El príncipe George (7), sentado en una especie de banco de alpaca a la derecha del padre, comedido y con mirada directa a la cámara. Charlotte (5), sentada en las rodillas de su madre y el pequeño, Louis (2), se ha convertido en el absoluto protagonista por esbozar una inocente sonrisa inmortalizada.

Esta foto optimista y unida de la familia del heredero británico -y que bien podría dar envidia a España- sale a la luz tan sólo 48 horas después de que la Casa del Rey enviase sus felicitaciones a los ciudadanos de este país través de dos christmas muy comentados. La Familia Real con sus seis miembros -Felipe VI (52), Letizia (48), Leonor (15), Sofía (13), Juan Carlos (82) y Sofía (82)- no sólo no salen juntos en la misma imagen, sino que cuatro de ellos siquiera aparecen.

Christmas navideño de la Familia Real para todos los españoles este 2020. Casa Real

Este año, Felipe VI y Letizia han optado por dar el protagonismo a sus hijas y han evitado aparecer en la tradicional imagen navideña. La princesa de Asturias y la infanta Sofía lucen sonrientes y naturales en Somao, la localidad asturiana a donde viajaron en el contexto de los atípicos Premios Princesa de Asturias 2020 del pasado mes de octubre y a la que otorgaron la distinción del Premio al Pueblo Ejemplar 2020.

Las infantas posan en la terraza del edificio de uno de esos pequeños lugares con encanto que "han sabido mantener la riqueza de su legado patrimonial indiano y rural a través de estrechos lazos de colaboración vecinal". Algunos de los motivos por los que Somao ha sido galardonado como Pueblo Ejemplar 2020. "Que esta Navidad nos traiga un Año Nuevo 2021 especialmente lleno de esperanza. May this Christmas bring us a specially hopeful New Year 2021", firman de su puño y letra los cuatro miembros principales de la Familia Real.

El 'christmas' de los eméritos junto a sus rúbricas. Casa Real

Por su parte, los reyes eméritos, han enviado un christmas en el que una vez más no aparecen. Este año han felicitado a los españoles con una obra pictórica que se encuentra en el Museo del Prado, la pinacoteca que este año ha cumplido 200 años de historia, todo un emblema de la Cultura española. Se trata de La Natividad de Juan Correa de Vivar. Junto a su firma, un escueto mensaje: "Felices Pascuas y Año Nuevo 2021".

