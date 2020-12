Juan Carlos I felicita la Navidad a todos los españoles en su año más convulso

Un año más, y como marca la tradición navideña, los reyes de España Felipe VI (52 años) y Letizia (48) y sus hijas, la princesa Leonor (15) y la infanta Sofía (13), han enviado su tradicional felicitación de Navidad a todos los españoles con un mensaje de cariño y esperanza en el idioma patrio y también en inglés.

No obstante, más allá de esta felicitación, la noticia también se encontraba en el christmas con el que los reyes eméritos han felicitado en estos días tan señalados a los españoles. Juan Carlos (82) y Sofía (82), pese al año convulso que está atravesando la monarquía -con Juan Carlos investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo e instalado en Emiratos Árabes Unidos desde el pasado verano-, también se han acordado de los españoles, como marca su tradición de cada año.

El 'christmas' de los eméritos junto a sus rúbricas. Casa Real

Eso sí, lo han hecho con notables diferencias con respecto a años anteriores. Y es que, si bien años atrás Juan Carlos y Sofía posaban juntos para felicitar las Pascuas, en este dificilísimo año 2020, con la imagen real en entredicho, han optado por no aparecer en la foto directamente. Su christmas es, nada más y nada menos, que una obra pictórica que se encuentra en el Museo del Prado, la pinacoteca que este año ha cumplido 200 años de historia, todo un emblema de la Cultura española. Se trata de La Natividad de Juan Correa de Vivar. Junto a su firma, un escueto mensaje: "Felices Pascuas y Año Nuevo 2021".

Según se recoge en el sitio web del Museo del Prado: "Este óleo sobre tabla forma parte del retablo o altar de estación de la Natividad de Guisando, una estructura que es frecuente encontrar en numerosos claustros monásticos españoles. Procede concretamente del monasterio jerónimo de Guisando (Ávila), siendo citado por Ponz en 1773.

En el claustro, el retablo se encastraba en un muro, formando una suerte de caja, cuyas puertas representan La Visitación -y en su cara exterior San Jerónimo penitente- y La Presentación de Jesús en el Templo -en su exterior una Oración en el Huerto- que fue aserrada y desmembrada de la puerta". Sea como fuere, esta no es la primera vez que los eméritos felicitan la Navidad a los españoles con una obra pictórica en vez de una imagen oficial suya.

Ya en 2017 eligieron Navidad, de Bartolomeo Vivarini, y un año antes, en 2016, la Adoración de los pastores, de Juan Martínez Montañés. En cambio, en los dos últimos años se decantaron por una instantánea personal. Así, en 2018, coincidiendo con el 80 cumpleaños de ambos, eligieron una instantánea personal. En 2019 continuaron con esta recién instaurada tradición, decantándose por una imagen de su verano en Sanxenxo.

La felicitación de Leonor y Sofía

Christmas navideño de la Familia Real para todos los españoles este 2020. Casa Real

En lo que respecta a la felicitación de los Reyes y sus hijas, el escrito reza lo que sigue, firmado de su puño y letra: "Que esta Navidad nos traiga un Año Nuevo 2021 especialmente lleno de esperanza. May this Christmas bring us a specially hopeful New Year 2021". Como es tradición, la Casa Real ha sido la encargada de difundir el clásico christmas de los Reyes y las infantas. Este año, con un detalle que ya ha sucedido en ocasiones anteriores y que vuelve a llamar la atención. Felipe VI y Letizia han optado por no aparecer en la fotografía y han dado el absoluto protagonismo al futuro de la Corona, sus dos hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía.

Felicitación navideña de la Familia Real. Casa Real

La princesa de Asturias y la infanta Sofía aparecen sonrientes en Somao, la localidad asturiana a donde viajaron en el contexto de los atípicos Premios Princesa de Asturias 2020 del pasado mes de octubre y a la que otorgaron la distinción del Premio al Pueblo Ejemplar 2020. Naturales, sin imposturas, sin grandes vestidos ni en un contexto palaciego con exclusivos e históricos tapices u obras de arte. Las hijas de Felipe y Letizia posan en la terraza del edificio de uno de esos pequeños lugares con encanto que "han sabido mantener la riqueza de su legado patrimonial indiano y rural a través de estrechos lazos de colaboración vecinal". Algunos de los motivos por los que Somao ha sido galardonado como Pueblo Ejemplar 2020.

