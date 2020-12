Efrén Reyero se reencuentra con Marta López y Asraf descubre las supuestas infidelidades de Isa

Efrén Reyero (38 años) y Rebeca (42) se han convertido en los expulsados de La casa fuerte en la primera noche con doble eliminación. Tras enfrentarse al televoto con Isa Pantoja (25) y Asraf (24), el extronista y la cantante no han conseguido el apoyo del público y han tenido que abandonar el reality.

Lo cierto es que, desde su entrada en la casa, Efrén ha tenido un gran protagonismo por asuntos del exterior, como su ruptura con la colaboradora Marta López (46). Y es que, desde que viera las imágenes de su exnovia dolida porque no le contó que entraba en el programa, el concursante asegura que estaba con la cabeza "más fuera que dentro".

Efrén y Rebeca han sido expulsados de 'La casa fuerte'. Mediaset

Finalmente, el público dictaba sentencia y ponía fin a la estancia de Rebeca y Efrén en el reality. El concursante se reencontraba en plató con Marta López, que visiblemente nerviosa le ha reprochado todo lo que ha descubierto sobre él en estos días: "Me has grabado y le has dicho a una persona de confianza que me tenias pillada para venderme luego en la tele. Me han mandado capturas tuyas y mías de conversaciones", espetaba.

"¿Las has escuchado? Si alguna vez sale algo me lo echas en cara. Yo solo te puedo decir que no tengo ninguna grabación ni tengo nada que vaya a salir sobre ti. Yo no tengo nada grabado", respondía Efrén.

Minutos después del tenso reencuentro, Marta López no podía con la presión y se derrumbaba, abandonando el plató entre lágrimas ante las críticas de la madre de Reyero, que no entendía la actitud de la colaboradora hacia su hijo.

Isa lo niega todo

Menos ilusionados de lo que cabría esperar tras conocer que seguirían en La casa fuerte, Isa y Asraf reconocían: "Los días se nos están haciendo largos aquí". A pesar de esto, la hija de Isabel Pantoja aseguraba que dará todo de ella para no defraudar a todos los que confían en su persona: "Estoy muy agradecida igualmente con todas las personas que nos han salvado. No les voy a defraudar".

Después de haberse convertido en una de las protagonistas de la semana, Isa Pantoja por fin se ha enterado de todo lo que se está hablando acerca de su supuesto trío con Efrén Reyero y Kiko Jiménez. La hija de Isabel Pantoja ha podido ver un vídeo con un resumen de todo lo que se ha dicho en estos días acerca de su presunto affaire con el ex de Marta López y con el novio de Sofía Suescun, con los que habría tenido más que palabras en la discoteca de un baño en abril de 2019, cuando ya salía con Asraf Beno.

Isa Pantoja reconoce ahora que sí fue a casa de Kiko Jiménez esa famosa noche https://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte17 pic.twitter.com/z7cdx2bLeo — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 14, 2020

Muy tranquila tras ver las imágenes, Isa ha dado su versión y ha mantenido que "no pasó nada" y que no tiene nada que ocultar, negando que se hubiese liado con los dos o con alguno de ellos: "Esa noche fue un debate de Supervivientes que fuimos a tomar algo. Es verdad que yo me quedé hasta las tantas y no iba en mis mejores condiciones. Pero en el baño no pasó nada y Asraf sabe todo esto".

Pese a que en un primer momento la hija de la tonadillera aseguraba que había dormido en su casa, finalmente acabó admitiendo que pasó unas horas en casa de Kiko Jiménez, aunque niega que pasase algo entre ellos: "Una cosa es que yo haya ido a su casa porque estaba muy mal, pero que yo haya dormido allí es diferente. Yo cuando pasó eso no me acuerdo ni de lo del baño. Estaba superperjudicada. Me acuerdo de que Kiko me acompañó en el taxi. Sí que es verdad que fui a la casa de Kiko pero no me quedé a dormir", desvelaba.

Recuperando la compostura, Isa afirmaba que prefería contárselo todo ella a Asraf a que su novio se enterase por terceras personas. Una confesión que el marroquí no se ha tomado nada bien pese a que la peruana jura y perjura que no tuvo nada ni con Efrén ni con Kiko, ya que no entiende por qué su prometida no le contó entonces lo que había sucedido esa noche.

¿Qué os ha parecido la reacción de Asraf a la versión de Isa? https://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte17 pic.twitter.com/kTyX2htnEO — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 14, 2020

Chabelita se mostraba dolida por la desconfianza de su novio: "Me molesta que me dejes como una mentirosa. Sí que te conté que había ido donde Kiko. Solo que no te conté que me quedé un rato porque... ya te contaré por qué. Aquí no se acaba la historia. Quiero que salgas y le preguntas a él porque me voy a quedar más tranquila. No me gusta que me pongas en duda. Porque me duele", estallaba en lágrimas.

Asraf, afectado, prometía a Isa que iba a confiar en ella, sin saber que poco después Efrén Reyero confirmaría en plató que no solo hubo besos la noche "de autos" sino que después la joven intentó quedarse con él en su hotel. Algo que el entonces tronista no quiso hacer porque incumplía las normas de su concurso.

[Más información: Primeras palabras de Marta López, destrozada, tras su ruptura con Efrén Reyero]