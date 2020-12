Rafael Amargo confiesa que ha estado dos veces en un centro de desintoxicación

Rafael Amargo (45 años) ha concedido su primera entrevista televisiva tras su polémica detención por supuesto tráfico de drogas. El bailaor, que hace unos días estuvo a punto de cerrar una rentable aparición en Sábado Deluxe, finalmente ha optado por dar la cara este lunes en una conversación grabada en Espejo Público.

El granadino ha relatado cómo ha vivido los días posteriores a su puesta en libertad y asegura que esta polémica no le ha venido "nada bien" pese a lo que se pueda pensar. "Antes de esto también llenaba teatros", ha espetado.

Con su habitual mordacidad, el coreógrafo asegura que le costó reaccionar cuando le detuvieron: "Nos metieron en un portal y estábamos flipando". Afirma que la policía rebuscó todas sus pertenencias y, según su relato, algunas de ellas no han aparecido aún. "Me falta un anillo y más cosas", comenta.

Sobre las pistas que pudieron llevar a la policía a detenerle tras un año de investigación, el bailarín defiende que los agentes han podido oír conversaciones en las que no tiene filtro: "Pueden haber escuchado 'me voy a matar de lo cansado que estoy, dame un kilo de heroína a ver si me lo meto en vena'. ¿Crees que eso puede ser verdad?".

Y es que, a pesar de que ha sido puesto en libertad con cargos, Amargo sigue defendiendo su inocencia. El artista asegura que lleva cinco años sin consumir sustancias y ha desvelado que en dos ocasiones, en épocas de "exceso de trabajo", ha ingresado en un centro de desintoxicación: "Estuve tres meses la primera vez y luego otros dos".

Según afirma el coreógrafo, lo único que se consume en su casa es "mucha literatura y mucha cultura", aunque reconoce que en sus fiestas la gente puede consumir lo que quiera. "El que consume en mi casa consume también en la suya", asevera.

Centrado en su nueva obra, Yerma, el coreógrafo se pregunta quién le quitará "esta mancha" cuando todo se aclare. "¿Se dirá que soy inocente a bombo y platillo?", ha cuestionado.

El granadino ha aprovechado para sembrar la duda sobre una "policía corrupta" que, según él, filtró su detención a los medios incluso antes de que se produjera. Además, ha insistido en que el registro de los agentes provocó "desperfectos" en su domicilio y hubo "cosas que se rompieron y otras que faltan".

Por último, Rafael Amargo se ha pronunciado sobre la marcha de Blanca Romero (44) de Yerma. El director afirma que no ha hablado con la actriz y, por tanto, no puede confirmar que haya abandonado la obra, aunque le extraña su silencio. "Me he enterado porque un periodista me lo ha dicho. (...) Producción la ha llamado y ella no ha contestado ni ha dejado un mensaje", ha revelado. "A mí todavía no me ha dicho nada", sentencia.

