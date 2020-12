Belén Esteban estalla en directo contra Anabel Pantoja: "Ya está bien, aquí venimos a trabajar"

La 'guerra' pública entre Kiko Rivera (36 años) e Isabel Pantoja (64) ha generado batallas colaterales. La ultima, la que se produjo este lunes entre Belén Esteban (47) y Anabel Pantoja (34) en Sálvame. A pesar de su amistad, la madrileña estalló y se enfrentó a la sobrina de la tonadillera.

Tras el enfado de Anabel al ser preguntada por la supuesta bata de cola que se le intentó cobrar a Miguel Poveda (47) o el dinero que podría haber prestado a la cantante, Belén Esteban perdió la paciencia. "Tranquilita, para esto no entres. Yo te quiero mucho, pero ya está bien. Aquí venimos todos a trabajar. No eres más ni menos que nadie, que te has roto el peroné, no te has roto las dos caderas ¡Joder! ¿Ya estoy harta, tío!", dijo Belén Esteban muy enfadada, mientras abandonaba el plató.

Anabel Pantoja evitó responder las preguntas que le hicieron sobre su tía y Miguel Poveda. Telecinco

Inmediatamente después, Jorge Javier Vázquez (50) intentó tranquilizar a la de Paracuellos de Jarama, quien siguió manteniendo su postura: "Llevo varios días diciéndole que baje los humos. Yo entiendo cómo está. Me duele porque la quiero". Belén le cuestionó a Anabel la forma en la que entró en directo y ante la negativa de la sobrina de Isabel Pantoja en responder preguntas sobre su familia, la presentadora de Sálvame volvió a mostrar su enfado. "¿Por qué te preguntamos? ¿Por el Brexit?", le preguntó de forma irónica.

"Yo no me voy a meter en esto. Esta historia se ha roto entre mi primo y mi tía. No me vayáis a buscar a mí mierda", reiteró Anabel después de que Belén Esteban insistiera que esta 'guerra' la hizo pública el propio Kiko Rivera. "Nadie va a unir esto", añadió la colaboradora de Sálvame, quien aseguró una vez más que, públicamente no va a decir nada en contra de su familia. "Si a los directores de este programa no les gusta, que no me llamen", sentenció. La sobrina de Isabel Pantoja, además, dejó claro que no tiene nada que aportar porque no habla con su tía y con su primo no comenta de este tema.

Ante la actitud de Anabel Pantoja, Belén Esteban decidió abandonar el plató. Telecinco

Pasados unos minutos, Belén Esteban y Anabel Pantoja hicieron las paces y se pidieron perdón públicamente. Y es que, pese a su discusión en directo, a ambas las une una bonita amistad. Así lo demostró la de Paracuellos cuando se enfrentó a Kiko Matamoros (63) por las acusaciones que hizo en contra de su compañera.

Minutos antes de que la colaboradora entrara en directo, Belén Esteban reprochó las palabras que este había pronunciado en contra de la sobrina de Isabel Pantoja. El televisivo la catalogaba de "perdedora nata" por no posicionarse en la 'guerra' entre su primo y su tía que, a día de hoy, parece no tener fin.

