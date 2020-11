Kiko Rivera y el cordón de oro de Paquirri: las pruebas que ponen en entredicho su historia

El ya denominado 'escándalo Cantora' no cesa de dar titulares. Después de que Kiko Rivera (36 años) arremetiese duramente contra Isabel Pantoja (64) en la primera entrega del programa especial que analiza los entresijos de la herencia de Paquirri, la familia Rivera-Pantoja se ha convertido en el principal foco de la actualidad informativa de la prensa rosa. Durante la citada entrevista, el Dj reveló un suceso, hasta entonces desconocido, que vivió con su madre tras la emisión de las Campanadas 2011 -que presentó junto a la tonadillera y Jorge Javier Vázquez (50)-. Una historia que dejó en muy mal lugar a la artista.

Escasos minutos antes de que el reloj de la Puerta del Sol comenzara a sonar, la cantante entregó a su hijo un fastuoso cordón de oro con una imagen del Cristo del Gran Poder que perteneció a Paquirri. Una joya de gran valor económico y sentimental que el malogrado torero solo se quitaba en las plazas, y que, según Kiko, Isabel le volvió arrebatar inmediatamente después de la emisión de aquella Nochevieja.

Isabel Pantoja entregó a su hijo el cordón de oro de su difunto esposo durante las Campanadas 2011. Mediaset

"Con el Cristo hizo un paripé. Me duró hasta que llegué a casa", dijo muy enfadado Kiko Rivera en el plató de Cantora, la herencia envenenada, donde contó la manera en la que su madre le volvió a pedir el que era uno de los amuletos más importantes de su difunto padre. "Me dijo 'a ver si se te va a perder, yo te lo guardo', ella solo quería quedar bien", reveló el dj, que confesaba no haber vuelto a ver el objeto que Isabel Pantoja le entregó delante de millones de espectadores. Una historia contada por Kiko hace escasas dos semanas y en la que no parece haber tenido en cuenta el poder esclarecedor de la hemeroteca, ya que existen imágenes que delatan que su versión dj no fue del todo así.

Pese a que el hijo pequeño de Paquirri dice que su madre le quitó la joya nada más terminar las Campanadas y que no la ha vuelto a ver más, lo cierto es que Kiko lució el fastuoso cordón meses después de la tan mediática entrega en directo. Una realidad que constatan varias imágenes. A finales del año 2011 y comienzos del 2012, Kiko Rivera ejerció como jurado de honor en el programa Tú sí que vales, formato que contó con una parte pregrabada y otra en directo. Para la final del concurso, que se emitió en vivo el 24 de enero del 2012, el Dj lució en su cuello el ahora polémico cordón de oro.

Kiko Rivera luciendo el cordón de oro de su padre en la final de 'Tú sí que vales'. Mediaset

Pero esta no ha sido la única ocasión en la que Kiko Rivera ha llevado la joya más querida de su padre, sino que la utilizó en su día a día durante varios meses. Esas imágenes que ahora adquieren un sentido muy especial y que desmonta la acusación que ha vertido contra su progenitora. En abril del 2012, cuando logró volver a reconciliarse con Jessica Bueno (29) tras superar una sonada crisis de pareja, se le vuelve a ver con el cordón durante un paseo por las calles de Madrid. Hecho que se volvió a repetir en más ocasiones.

Esta pieza de oro también la lució a finales de abril cuando fue captado en la calle por los reporteros. Un encuentro con la prensa un tanto tenso, pues recientemente había acudido al plató de Sálvame su exrepresentante, Álex Suárez, que lo definió como una persona "caprichosa", "inmadura" y "sin freno". Declaraciones que no fueron de su agrado y por las que no dudó en arremeter contra el programa y contra la propia cadena. "Lo de ayer da vergüenza. Ya anuncio por aquí que se puede despedir de mi Telecinco. ¡Y por supuesto para el año que viene se pueden ir buscando otro para el Tú sí que vales!", llegó a publicar el hermano de Cayetano (43) y Fran Rivera (46) en su cuenta de Twitter. Unas palabras que también esbozo frente a las cámaras y, como no, con el collar reposando sobre su cuello.

Kiko Rivera en dos imágenes captadas en abril del 2012 en las que luce el cordón de oro de Paquirri. Gtres/Mediaset

Las posibles incongruencias que pudiera haber puesto en su boca el Dj están siendo analizadas al detalle por la prensa del corazón. Y es que tras convertirse en el azote más duro que Isabel Pantoja hubiera podido imaginar jamás, son varios los datos del testimonio de Kiko que podrían ponerse en su contra.

