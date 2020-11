Alaska, sobre la maternidad: "Con 31 años decidí definitivamente que no quería tener hijos"

Alaska (57 años) ha sido una de las protagonistas de la sexta entrega de Este es el mood, el formato de entretenimiento que Badoo emite en Youtube de la mano de Amarna Miller (30). La cantante se ha sentado junto a la presentadora para hablar sobre el dating y la brecha generacional a la hora de encontrar el amor.

En la entrevista, Alaska, cuya pareja, Mario Vaquerizo (46) es 11 años más joven que ella, habla sobre la diferencia de edad en pareja: "He vivido siempre en una especie de mundo al margen donde da igual que seas mujer, que tengas 60 años o que tengas 10, es un mundo muy poco prejuicioso", confiesa.

Alaska ha sido la invitada en la sexta entrega de 'Este es el mood'. Badoo

"Yo misma he querido crearme un mundo donde lo de ahí fuera me importa una mierda porque si no no puedes sobrevivir", prosigue la artista. A pesar de esta diferencia de edad, la cantante hace alusión a la "cultura común" que mantiene con su marido: desde referencias de televisión o cine, a formas de entender la vida.

A pesar de este punto común con su pareja, la artista comenta: "Mario siempre va a ser joven y yo siempre voy a ser vieja, porque lo era a los 14. Siempre he sido muy vieja en mi forma de ser y Mario siempre va a ser joven, aunque tenga 90 años", dice del que es su pareja desde hace 21 años.

Tras años de convivencia con él, la cantante destaca que se puede convivir con personas que no necesariamente tienen que ser iguales a ti y que eso es positivo. "No existe la media naranja, no existe el príncipe. A mí no me criaron con esa idea. Mi madre y mi abuela eran mujeres muy independientes", afirma. Además, y aunque reconoce que no ella no es referente de este pensamiento en la práctica, Alaska afirma: "La idea que tenemos sobre el amor está sobrevalorada. En soledad se está muy bien pero no he estado sola nunca, he encadenado una relación con otra".

Lo bueno de contar con Alaska en #EEEM es que te da lecciones de vida como esta.



"En Instagram no tienes amigos, tienes seguidores". Y punto 👉 https://t.co/HVpyIWjAIu pic.twitter.com/PVb2FurCUq — Badoo en español (@Badoo_ES) November 25, 2020

Alaska también reflexiona sobre las redes sociales: "Tengo muchos libros por leer como para interesarme por qué es lo que esta chica está desayunando esta mañana, no me interesa tanto", explica sobre su pérdida de interés de Instagram. "Tener amigos no es tener seguidores, tener likes no es tener dinero, tener cuentas no es tener éxito. En el fondo le gustas a 12 personas que son las que tienes al lado", comenta. La artista confiesa tener muy interiorizada esta idea por lo que vivió con Fangoria: "No le gustabas a todo el mundo y te lo hacían saber. Eso te da mucha soberbia, por un lado, y por otro una perspectiva ahora con lo que son las redes".

Sobre cómo se la ha considerado públicamente en el ámbito político, la cantante comenta: "Ser llamada 'roja' o 'facha' es la historia de mi vida. Siempre estás en tierra de nadie, para unos y otros. Pero es que es verdad, si la tierra que me propones es esto, por supuesto que estoy en tierra de nadie, no donde tú estás", añade.

En su entrevista con Amarna Miller, la artista ha hecho alusión también a la maternidad: "Con 31 años me pregunto si quiero ser madre, y tuve mi experiencia interna y decidí definitivamente que no. Hasta ahora la pregunta siempre era '¿no vas a tener niños?' Como si fuera una obligación. No quiero tener hijos y punto", explica.

