Mario Vaquerizo, fuera de sí al conocer que han suplantado su identidad

Mario Vaquerizo (45 años) y Alaska (56) están de enhorabuena. Y es que por fin, después de varios meses alejados de los escenarios a causa de la crisis de la Covid-19, la polifacética pareja ha reestrenado su exitoso musical, La última tourné, que protagonizan con Bibiana Fernández (66) y Manuel Bandera (59). Sin embargo, no todo son buenas noticias, ya que una persona ha suplantado la identidad de Vaquerizo en redes sociales. Un problema que le tiene, como él mismo confiesa, "muy cabreado".

Hay que reírse y disfrutar de la vida.

Alaska: Cualquier cosa que se haga en este momento, no solamente la cultura o el espectáculo, cualquier bar, modista todos necesitamos de todos en este momento, esto es una cadena, mientras nosotros podamos, aquí estamos.

Mario: Sí, en el momento que hemos decidido hacer teatro lo hacemos porque lo pasamos bien, disfrutamos haciendo este tipo de espectáculos que a lo mejor a priori no habría sido iniciativa nuestra pero que por invitación de Félix decidimos sumarnos a esta aventura teatral y disfrutamos un montón. Las cosas que no te hacen disfrutar es mejor no hacerlas.

Alaska y Mario Vaquerizo en su última imagen pública juntos. Gtres

¿Cómo lleva compaginar esto con Cine de barrio? ¿Ahí hay nervios?

A: No, tuve nervios el primer día pero luego no. Me causa mucho placer que llegue el fin de semana, prepararme la película, ver los guiones, hacerlo el lunes, lo hago en mi día libre del teatro...

También tenéis tiempo para seguir con su historia de amor.

A: Pero eso no es un tiempo aparte, por suerte tenemos todo ese tiempo juntos para hacerlo. Los dos ponemos muchos de nuestra parte para que vaya bien, no va solo.

Ha habido compañeros que han criticado un poco a Gloria Camila.

A: Cuando yo llegué a la boda de cristal yo o había presentado un programa en mi vida, cuando hice la película con Pedro Almodóvar yo tenía 15 años, hay que estar abiertos a que todo el mundo haga de todo. Luego lo harás bien, mal, gustarán a unas personas o a otras. Nadie tiene derecho a eso.

M: La gente que está criticando eso está infravalorando a la productora que ha hecho Velvet, que ha hecho Mercado Central, es Bambú en colaboración con TVE. No solo critican a Gloria, también critican el trabajo de la gente que está ahí haciendo casting con lo cual la gente es gilipollas. Desde aquí aprovecho para decir que estoy muy cabreado, un hijo de puta de Twitter, que se hace pasar por mí, que me tiene suplantada la identidad, lo tengo denunciado hace cuatro años pero la policía no me hace caso.

He ido a los juzgados de Plaza de Castilla para denunciar a ese hijo de la gran puta. Ha habido unas declaraciones poniendo en mi boca palabras contra mi amiga y mi jefa Ana Rosa Quintana. Como te vea te voy a arrastrar. Por favor si piden protección al menor, también que pidan protección a las personas a las que suplantan la identidad. Estoy deseando coger el teléfono a mi amiga y a mi jefa Ana Roa para decirle que todo es mentira, lo que tendríais que hacer es no dar por información opiniones de gente, sobre todo de gentuza, hagamos un buen uso de las redes sociales y por favor ya está bien. No me van a amargar el estreno de esta noche.

