Mario Vaquerizo dedica unas emotivas palabras a su hermano fallecido en un trágico accidente

Mario Vaquerizo (46 años) ha dedicado unas emotivas palabras en Instagram a Ángel Vaquerizo, su hermano mayor, fallecido el 8 de agosto de hace ya 16 años tras ser atropellado por una ambulancia mientras estaba estacionado con su moto.

El artista ha querido recordar a su hermano con una hermosa fotografía en la que aparecen ambos y también Marta, la pequeña del clan Vaquerizo, y percusionista en la actualidad del grupo Nancys Rubias. "Angelito, guapo. Los tres juntitos como siempre: Martita, tú y yo. Te quiero", ha publicado el marido de Alaska (57) junto a una preciosa imagen de los tres hermanos juntos cuando eran pequeños.

Han sido incontables las ocasiones en las que Mario ha desvelado que la muerte de su hermano ha sido, sin lugar a dudas, el golpe más duro de su vida. Junto a Bertín Osborne (65) en una entrevista para el programa En la tuya o en la mía da Televisión Española, Vaquerizo confesó que aquel acontecimiento fue un revés inesperado para todos.

"Se fue de una manera muy repentina mi hermano Angelito. Lo echo mucho de menos. Un tío de 32 años que desaparece de la noche a la mañana. Fue un accidente y en ese momento me rebelé. Le atropelló una ambulancia cuando estaba parado con una moto", contó Vaquerizo a Osborne. "Estábamos de camino de Benicàssim a Málaga. Estaba con Olvido, que me dijo: "Ha llamado Martita (su hermana), que ha tenido Angelito un accidente con la moto", continuó relatando.

"En ese momento tengo que destacar la entereza que tuvo mi mujer. Ella sabía que estaba muerto y lo único que me decía es que tenía que sacar el billete de avión desde Málaga. No me lo dijo hasta que llegué a casa. Pensaba de todo en esos momentos, que se quedara aquí, como estuviera, y cuando llegué a casa de mis padres y vi la puerta abierta me di cuenta de todo. Era enfrentarme por primera vez a la pérdida de un ser querido", comentó, emocionado, el vocalista de las Nancys Rubias.

Ver esta publicación en Instagram Angelito siempre a nuestro lado te queremos mucho Una publicación compartida de Mario (@mariovaquerizooficial) el 8 Ago, 2018 a las 1:36 PDT

Mario Vaquerizo y su familia, que siempre han presumido de ser una piña, contaron en aquel entonces con todo el apoyo de su mujer, Alaska, y sus amigos, a los que después presentaron a través de su reality en MTV. En la misma entrevista con Bertín confesó que su mujer, desde entonces, es su pilar más importante.

"Olvido (nombre de pila de Alaska) siempre está ahí. Ella se desesperó porque yo no tenía vitalidad. Le pedí un poco de tiempo para recuperarme. Aunque mi padre lo hacía muy bien, me dediqué a ser el patriarca de mi casa. Siempre recordaré lo que me dijo mi suegra, América: 'Con lo bien que estábamos ahora mi hija y yo... Ahora que por primera vez habíamos encontrado una familia'", expresó Vaquerizo.

Hubo un momento de tranquilidad para Mario y fue cuando sintió que había podido despedirse de su hermano Ángel. "No me había despedido de él y a los dos días sentí que lo hacía. Nos fuimos a casa de mis padres a Vicálvaro. Una noche se despidió de mí, sentí que me abrazaba. Cuando se despertó Olvido me dijo: 'Te has despedido de Angelito'. A partir de ese día tuve paz porque me dí cuenta de que no todo se acaba aquí. Soy religioso a mi manera, no sigo los dogmas, pero tengo un lado espiritual muy desarrollado. Me gusta ir a misa", concluyó el representante del grupo Fangoria.

[Más información: Mario Vaquerizo, sobre su enfermedad: "Te mina tu energía, hace que no seas tú"]