Alaska, la salvadora de 'Cine de barrio' en TVE: la audiencia apoya el relevo de Concha Velasco

Desde que Alaska (57 años) tomó el relevo de Cine de barrio el pasado 26 de septiembre de manos de Concha Velasco (80), el programa ha experimentado una clara mejoría en cuanto a audiencia. Con los datos en la mano, todo hace indicar que el cambio de presentadora ha surtido un importante efecto en el interés de la audiencia. Si bien antes, con Velasco a la cabeza, el espacio longevo de cine -este año ha cumplido 25 años en emisión- registraba discretos datos por debajo del millón de espectadores y un share de una cifra, ahora consigue ese récord y lo supera.

Así, en los dos últimos sábados Cine de barrio, ya presentado por Alaska, ha anotado sus mejores audiencias en tiempo. Ahí: 10,5 por ciento y 1.154.000 espectadores, y 10,9 y 1.140.000, respectivamente. Claramente, las películas Los pecados de una chica casi decente y Señoritas de mala compañía han reunido y conquistado a la audiencia.

Si se enfrentan estos datos con los que arrojaron las dos emisiones últimas presentadas por Concha Velasco, hay una clara diferencia: 9 por ciento y 916.000, y 8,8 y 761.000 espectadores. Según ha podido conocer JALEOS, la cadena "está muy satisfecha" con estos resultados de audiencia. Había grandes esperanzas en que la impronta de Alaska para el programa fuese positiva, y fructífera en todos los sentidos, y se han cumplido con creces.

Hay que recordar que la cantante tuvo su primera toma de contacto con el mundo de la televisión y el papel de presentadora en los años ochenta con La bola de cristal. Más recientemente, la artista presentó Alaska y Coronas y Alaska y Segura, dos de las temporadas del particular espacio en directo de RTVE.

Cine de Barrio, dirigido por Paco Quintanar, nació en 1995 de la mano de José Manuel Parada (66), y también ha contado con Carmen Sevilla (89), Inés Ballester (61) y Elena S. Sánchez en la presentación. El programa recupera películas para toda la familia, recibe a actrices, actores, directores y técnicos para hablar de esos largometrajes o de su contexto, y recuerda a figuras de la cultura española.

El adiós de Concha

Hace unas semanas, Concha Velasco concedía una entrevista en la que hablaba de cómo había superado el coronavirus encerrada en su casa, además de sus proyectos en teatro. En esa charla, la intérprete no dudó en abordar la cuestión que tanto se ha hablado estos pasados días: su renuncia al mítico programa de TVE. Entonces, desveló que ella había propuesto una sustituta a la cadena. ¿Sería Alaska?

¿Deja 'Cine de Barrio'? ¿Qué ha ocurrido?

Sí, y no es una pena. Ha estado muy bien, yo soy una persona muy honesta y muy honrada. El año pasado suspendí dos días Cine de Barrio y el teatro; yo no puedo suspender. Creo que ha llegado el momento de hacer un relevo. Soy una persona muy honesta. No me han echado, lo he propuesto yo.

Se decía que, a lo mejor, no le habían llamado...

Ha sido decisión propia, ha llegado el momento de hacer un relevo. En los telediarios solo nos sacan cuando contamos cosas malas, nos hace falta un poquito de ayuda y decir que Concha Velasco se va de Cine de Barrio porque quiere. Voy a hacer 80 años y esta obra es muy dura y muy costosa. Antes descansaba lunes y martes: con esta función solo voy a descansar los lunes. No puedo compaginar. Nos cuesta mucho dinero a los que pagamos impuestos.

Va a dejar el listón muy alto, ¿sabe quién puede sustituirla?

No, no. Yo una vez que he dicho que me iba, he dicho que ellos son los que tienen que buscar. Yo he ofrecido una persona a la que quiero mucho, pero que no lo puedo decir porque luego se molestarían si no es ella finalmente. Eso lo tiene que decir la dirección general.

