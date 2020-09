Alaska sustituye a Concha Velasco en 'Cine de Barrio': todos los detalles del relevo

RTVE ha confirmado este jueves que Cine de Barrio comenzará temporada con nueva presentadora, Alaska (57 años), quien tomará el relevo el próximo 26 de septiembre de manos de Concha Velasco (80), que se despide después de casi una década al frente del programa. Alaska vuelve a Televisión España, y lo hace al frente del mítico Cine de Barrio, que este 2020 cumple 25 años en emisión.

La cantante tuvo su primera toma de contacto con el mundo de la televisión y el papel de presentadora en los años ochenta con La bola de cristal. Más recientemente, la artista presentó Alaska y Coronas y Alaska y Segura, dos de las temporadas del particular espacio en directo de RTVE.

El sábado 26 de septiembre Alaska compartirá plató con Concha Velasco, que le dará el relevo en la presentación y compartirá con ella sus sensaciones sobre su larga etapa en Cine de barrio, que ahora termina para dejar que la actriz se centre en su carrera teatral.

Cine de Barrio, dirigido por Paco Quintanar, nació en 1995 de la mano de José Manuel Parada (66), y también ha contado con Carmen Sevilla (89), Inés Ballester (61) y Elena S. Sánchez en la presentación. El programa recupera películas para toda la familia, recibe a actrices, actores, directores y técnicos para hablar de esos largometrajes o de su contexto, y recuerda a figuras de la cultura española.

Así habla Concha de su renuncia

Concha Velasco en una imagen reciente. Gtres

Hace unos días, Concha Velasco concedía una entrevista en la que hablaba de cómo había superado el coronavirus encerrada en su casa, además de sus proyectos en teatro. En esa charla, la intérprete no dudó en abordar la cuestión que tanto se ha hablado estos pasados días: su renuncia al mítico programa de TVE. Entonces, desveló que ella había propuesto una sustituta a la cadena. ¿Sería Alaska?

¿Deja 'Cine de Barrio'? ¿Qué ha ocurrido?

Sí, y no es una pena. Ha estado muy bien, yo soy una persona muy honesta y muy honrada. El año pasado suspendí dos días Cine de Barrio y el teatro; yo no puedo suspender. Creo que ha llegado el momento de hacer un relevo. Soy una persona muy honesta. No me han echado, lo he propuesto yo.

Se decía que, a lo mejor, no le habían llamado...

Ha sido decisión propia, ha llegado el momento de hacer un relevo. En los telediarios solo nos sacan cuando contamos cosas malas, nos hace falta un poquito de ayuda y decir que Concha Velasco se va de Cine de Barrio porque quiere. Voy a hacer 80 años y esta obra es muy dura y muy costosa. Antes descansaba lunes y martes: con esta función solo voy a descansar los lunes. No puedo compaginar. Nos cuesta mucho dinero a los que pagamos impuestos.

Va a dejar el listón muy alto, ¿sabe quién puede sustituirla?

No, no. Yo una vez que he dicho que me iba, he dicho que ellos son los que tienen que buscar. Yo he ofrecido una persona a la que quiero mucho, pero que no lo puedo decir porque luego se molestarían si no es ella finalmente. Eso lo tiene que decir la dirección general.

