Anabel Pantoja estalla contra 'La casa fuerte' por provocar un ataque de ansiedad a Isa

Anabel Pantoja (34 años) ha comentado este viernes en Sálvame el conflicto entre su tía, Isabel Pantoja (64), y su primo, Kiko Rivera (36). La colaboradora ha vuelto a intentar mantenerse al margen de esta disputa familiar, aunque ha tenido que responder a los ataques que durante la noche del viernes vertió hacia el programa La casa fuerte a través de las redes sociales.

La sobrina de la tonadillera estallaba durante la emisión del reality al ver a su prima, Isa Pantoja (24), sufriendo un ataque de ansiedad después de que el programa le informase de algunos titulares de la entrevista de Kiko Rivera en Lecturas.

"¿Había necesidad de esto? Ah, sí, audiencia. A su salud que le den por culo", escribía Anabel en sus stories de Instagram. Y lejos de temer las consecuencias de su mensaje, proseguía: "Ahora que me lapiden".

'Story' compartida por Anabel Pantoja en su Instagram.

Más calmada, la colaboradora ha explicado por qué publicó ese incendiario mensaje criticando al reality. "Isa cuando se va y se aísla sabe que Kiko está raro con la madre y sabe lo que hay, pero no sabía que era hasta ese punto", ha afirmado. "Ella jamás pensaría que Kiko iba a decir eso y le pudo la situación de decir 'Dios mío, ¿qué estará pasando ahí fuera?'".

Anabel ha vuelto a defender que el programa no tenía que haber informado a la concursante de lo que estaba ocurriendo: "El programa, que es el responsable de tener a mi prima ahí aislada, podía haberse guardado las imágenes para cuando salga".

"Ni mi tía ni mi primo decidieron contárselo a mi prima, fue el programa", ha proseguido la colaboradora, que ha respondido a los reproches de Kiko Matamoros por disparar contra un espacio de su cadena. "Claro que me enfado porque me duele, porque a la que veo con un ataque de ansiedad es a mi prima".

La prima de Kiko Rivera ha aseverado que en un reality no se debe dar información del exterior a los concursantes "y menos el primer día". Además, no se ha mostrado arrepentida por haber publicado esos mensajes en sus redes. "Lo dije porque me salió del alma, fin", ha concluido.

