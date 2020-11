Jesús Vázquez, sobre el conflicto Pantoja: "Ojalá se arregle la cosa pero no tiene buena pinta"

Jesús Vázquez (55 años) continúa incombustible. Un año más, el presentador se ha convertido en el embajador de la iniciativa que Ferrero Rocher y Mediaset llevan realizando desde el 2015 para buscar el mejor pueblo anfitrión de España. En esta ocasión son cuatro los rostros conocidos que representarán a cuatro localidades que optan a la citada distinción: Toñi Moreno (46) a Jimena de la Frontera, Dani Martínez (37) a Astorga, Pablo Chiapella (43) a Caudete y Christian Gálvez (40) a Manzanares del Real. Opciones que podrán ser votadas a través de internet y cuyo resultado se conocerá el próximo sábado 19 de diciembre.

El gallego, que el pasado año presentó Las Campanadas desde el pueblo ganador, Guadalupe (Cáceres), en compañía de Paz Padilla (50), dice estar muy ilusionado con dicha iniciativa, aunque reconoce ser muy consciente de la difícil situación que acontece. Hecho que harán de estas las Navidades las más inverosímiles de nuestra historia reciente.

Embarcado desde el mes de septiembre en el programa Mujeres y hombres y viceversa, Jesús Vázquez reconoce estar disfrutando del momento profesional que vive actualmente. Un cambio de formato que también implica el uso de otro registro televisivo que, en palabras del propio presentador, siente como un nuevo comienzo en sector del entretenimiento.

Vázquez ha concedido una entrevista a JALEOS en la que cuenta cómo se enfrenta al posible reto de volver a ser el encargado de retrasmitir Las Campanadas de Telecinco, cómo percibe el panorama social que existe en nuestro país a consecuencia de la pandemia y desvela algunos de los secretos que se esconden en Idol Kids. Especialmente los relacionados con su compañera Isabel Pantoja (64), que no atraviesa un buen momento personal y con la que dice mantener un estrecho contacto.

¿Cómo se enfrenta a esta iniciativa en 2020? Está siendo un año muy complicado...

Yo con mucha alegría, mucho optimismo y muchas ganas. Esta es una de las acciones de Mediaset y Ferrero más bonitas que se hacen en la cadena. Llevo seis años haciéndolo y siempre estoy deseando comenzar con la campaña. Es muy emotiva, muy emocionante, muy positiva, la gente se involucra mucho y los pueblos enteros se vuelcan en sus campañas. Cuando visitamos los pueblos es la bomba, la gente te arropa, te acoge, te ayudan, se emocionan contigo... este año desgraciadamente tenemos unos cuantos problemas que lo van a poner difícil, pero nos hemos lanzado. Agradezco mucho que finalmente se haya decidido llevar otro años más ese mensaje de optimismo, de que saldremos de esta y que hay que seguir trabajando para llevar alegría a la gente. Como podamos, pero vamos a hacerlo.

¿Existe una connotación especial este año?

Todo el mundo está especialmente sensible. Llevamos muchos meses sufriendo y ha habido muchos problemas que todos ya sabemos. Muchos muertos, mucha tristeza, mucho paro, mucha crisis económica, crispación política... ¡Es agotador! La gente está agotada de toda esta historia. Yo espero que este tipo de cosas, ahora que llega la Navidad, podamos darle la vuelta a la crispación política y al hastío de la gente, al cansancio. Como podamos, pero tenemos que celebrar la Navidad, seguramente que como nunca antes lo habíamos hecho, quizás no podamos estar todas las familias enteras, cada uno en un sitio, pero tenemos que aguantar hasta que llegue la vacuna. Mi intención es solo llevar la alegría a la gente.

¿Está cogiendo gusto a ser maestro de ceremonias en fin de año?

El año pasado se unió por primera vez que el pueblo ganador de la iluminación de Ferrero se convirtiera en el lugar elegido para retrasmitir Las Campanadas en Telecinco, pero esto no sabemos si va a tener continuidad no. De hecho, aún no sabemos cómo serán Las Campanadas de Telecinco, porque la pandemia manda. Todo depende de cómo estemos en diciembre, para nosotros y para todo el mundo, no sabemos cómo se harán. ¿Se harán en la Puerta del Sol? Yo creo que de aquí a diciembre no sabemos si podremos hacerlas allí. Tenemos que acostumbrarnos que este año está siendo todo distinto, hay que apechugar con eso. Si estas son unas Navidades distintas y no puede haber gente en la Puerta del Sol pues no la habrá, no pasa nada. Hay que adaptarse y aguantar hasta que pase esto.

¿Qué título pondría a su 2020?

Es muy difícil... pero vamos, el título que te voy a dar se lo puede aplicar todo el mundo: "Nunca olvidaremos el 2020".

¿Cómo se encuentra en su nuevo programa, Mujeres y hombres y viceversa? Se le ve mucho más cómodo.

Me lo paso bomba. Echaba de menos un poco esa actividad loca. En muchos momentos me recuerda al programa más loco que he presentado a lo largo de mi carrera, Hotel Glam, aunque aquel era más loco todavía. Ese tipo de formatos, una especie de debate en el que todo el mundo habla y tienes que estar controlando: una se te va y tienes que ir a por ella porque se va llorando, otra no deja hablar al otro... me acaba recordando a Hotel Glam, cuando Pocholo se me iba a un lado, la otra se iba a otro... Al final esto es una versión de eso traída a la actualidad, y he descubierto que hacía mucho tiempo que no hacía este tipo de formatos, por eso me lo estoy pasando tan bien. A veces me dice la directora que hemos acabado y parece que estaba empezando a grabar.

¿Se había acomodado en la figura de 'maestro de ceremonias'?

Claro, es que durante los últimos años, cosa que agradezco muchísimo y que espero seguir haciendo, me han confiado los grandes programas de talentos en prime time. Son programas que están muy escaletados porque cada minuto pasa una cosa y no te puedes salir mucho. Los formatos de televisión como Mujeres y hombres, en los que de un momento a otro salta la escaleta por los aires porque suceden cosas no previsas, que son las mejores, a mí me da mucho morbo y mucho subidón. Me gusta mucho recuperar esa faceta que tenía un tanto abandonada.

Idol Kids está en emisión, aunque se grabó hace meses. ¿Tiene contacto con los miembros del jurado, especialmente con Isabel Pantoja?

Sí, tenemos un chat además. Hablamos todas las semanas y comentamos el programa, además yo hablo con Isabel en privado. Tenemos un grupo que se llama 'Idol team', que somos Carlos Jean, Edurne, Isabel y yo, entonces escribimos cositas, sobre todo cuando se emite el programa. Yo no lo veo en el día de emisión, porque entonces me pongo nervioso y no duermo bien, pero ellos están ahí comentando en el momento en el que se emite. Al día siguiente sí que contesto, cuando lo veo por la mañana.

¿Ha podido hablar con ella recientemente por el asunto de Kiko Rivera?

No he querido hablar con ella porque me imagino que estará muy afectada. Que una madre y un hijo se peleen es un tema en el que yo no quiero meterme. Ellos tendrán que resolverlo, pero bastante grave es que una madre y un hijo se peleen para que encima estemos los demás opinando. Los conozco a los dos, a Isabel más porque he estado con ella trabajando durante meses, pero a Kiko también lo conozco y siempre me ha caído muy bien cuando he estado con él en persona. Yo les deseo que ojalá se arregle la cosa, aunque no tiene buena pinta...

