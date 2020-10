Ángel, el 'coach' que entrena a Toñi Moreno: "La machaco todo lo que puedo"

El pasado 21 de enero, la presentadora Toñi Moreno dio a luz a su primera y única hija, Lola, a los 46 años de edad. Desde el momento en el que la gaditana trajo al mundo a la persona que más quiere en esta vida, tenía claro que, físicamente, quería volver a ser la que era.

Confesó que el embarazo se le hizo algo cuesta arriba, trabajó en diferentes programas de éxito en distintas ciudades hasta que no pudo más, y aumentó considerablemente de peso. Además de que el deporte es algo que no formaba parte de su rutina, Toñi nunca ha titubeado al reconocer, entre bromas, que comer es uno de los mayores placeres de su existencia.

Pero ahora se ha marcado un objetivo. La de Sanlúcar de Barrameda se ha puesto en las poderosas manos de Ángel Lorenzana, entrenador personal y director de Actitud Gym Club, para cincelar su cuerpo y poder responder a las exigencias de Lola, su pequeña, que pronto empezará a caminar y a jugar, como cualquier niño que roza el primer año de vida. JALEOS ha contactado con el coach de Toñi Moreno para conocer sus objetivos, sus fortalezas y sus debilidades.

Ángel, ¿cuánto tiempo lleva en el universo del deporte?

Entre 14 y 15 años como entrenador. Soy Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Granada. Ya llevo unos tres años con mi centro propio, independiente, Actitud Gym Club, que está en el Hotel Abades de Benacazón, aquí en Sevilla. Lo del deporte es cuestión de actitud, pasión bestial y valores. Eso es lo que le inculco a todos mis alumnos.

Su gimnasio se llama Actitud Gym Club... ¿Es la actitud lo más importante?

Totalmente. Yo creo que hay que tener actitud en la vida y actitud positiva estés donde estés. Es muy importante inculcar este movimiento a través del deporte y es lo que tanto mi equipo como yo hacemos siempre.

¿Ha afectado la pandemia a su sector?

Muchísimo. El coronavirus nos impide tener a la gente en movimiento, no a todo el mundo le gusta entrenar con mascarilla, las medidas del Gobierno van cambiando cada día... Mira, con mascarilla es complicar entrenar. Nosotros nos adaptamos y por supuesto respetamos todas las medidas que nos proponen desde los gobiernos, pero nos ha costado remontar. Nos está costando remontar aunque la gente ya está confiando.

Hay una alumna conocida entre sus filas, Toñi Moreno. ¿Cuáles son sus objetivos?

Toñi y yo ya entrenamos hace tiempo, hace unos dos años, pero por su trabajo se marchó a Madrid. Ahora hemos vuelto juntos a entrenar aquí en Sevilla, con ganas, con motivación, trabajando toda su musculatura después del embarazo y de haber dado a luz a su hija. Estamos trabajando para que su musculatura vuelva a estar fuerte y pueda coger bien a su hija, pueda tener agilidad, coordinación, fuerza en general en el suelo pélvico, glúteos, espalda... Yo la machaco todo lo que puedo. No sé si la habrás visto recientemente, pero ya estamos notando cambios. Ella y yo ya vemos resultados.

¿Cuánto tiempo llevan entrenando?

Llevamos mes y algo...

¿La ve con potencial?

Con muchísimo potencial y cada día más. He estado con ella hace un rato y cada vez la veo más motivada con el deporte. El deporte hace que segreguemos serotonina, la hormona de la felicidad: es como una pequeña droga. Toñi cada día se siente mejor.

¿Qué consejos deportivos y nutricionales sueles darle como coach?

Con respecto a la alimentación, te diré que, en general, todo el mundo sabe lo que debe comer y lo que no. Lo que hay que tener es fuerza de voluntad. Nosotros, en Actitud Gym Club, trabajamos diferente al resto: hacemos que cuando la persona se va viendo y sintiendo mejor, psicológicamente, come mejor solo. Si empezamos con una dieta estricta, puede ser un choque fuerte al pensar que todo es negativo. Nosotros hacemos lo contrario. Mediante la meditación hacemos que cambie su estilo de vida poco a poco, nada drástico... Es decir, '¿después de haber estado entrenando con Ángel ahora voy a comerme esto? No, voy a comer un poco mejor'.

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Toñi Moreno a la hora de entrenar?

Lo que más le está costando es el trabajo de suelo pélvico. Estamos trabajando abdominales, zona lumbar, glúteos... Estamos fortaleciendo mucho esa zona. Y después de eso, trabajamos todo: espalda, brazos, piernas...

¿Quiere enviar un mensaje de ánimo para que la gente cambie su estilo de vida sedentario y empiece a moverse?

Por supuesto que sí. Hemos sacado un servicio nuevo en Instagram que se llama Actitud Entrena. Hacemos un servicio online en directo, tres días en semana, por 20 euros al mes, para llegar a la casa de todo el mundo. Casas en las que no se necesita que haya nada para entrenar, excepto la actitud. Es muy importante que ahora mismo, en tiempos de pandemia, estemos fuertes y sanos para combatir el virus. No dejéis el deporte. La mayoría de la gente está teletrabajando, estamos sentados todo el tiempo, pecamos mucho de ir frigo... Hay que activarse y tener actitud positiva. Tenéis las puertas abiertas y... ¡online!

