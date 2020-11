Fran Rivera y Pelayo Díaz conciencian sobre la Covid-19: "Eres joven, no inmortal"

La Comunidad de Madrid ha difundido este jueves un vídeo para concienciar a los jóvenes del riesgo que provoca incumplir las medidas sanitarias en vigor para protegerse contra el coronavirus. Como ya hiciera el Gobierno de España con influencers como Dulceida (30 años) al principio de la pandemia, ahora el Ejecutivo autonómico ha recurrido a personas conocidas en diferentes campos para que, a través de un clip de vídeo de algo más de un minuto, conciencien sobre la Covid-19.

Entre ellos se encuentran el torero Francisco Rivera Ordóñez (45), el diseñador y estilista Pelayo Díaz (34), la influencer Madame de Rosa (38), Eugenia Osborne (34), el futbolista Koke (28) o el exfutbolista Roberto Carlos (47).

'Ser joven no te protege del Covid-19' es el lema de esta nueva iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la que participan, solidariamente, influencers y personajes de relevancia pública con "capacidad para hacer llegar su mensaje a este sector de la población".

El vídeo ha comenzado a emitirse a través de las redes sociales del Gobierno madrileño como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, además de la página web oficial de la Comunidad de Madrid.

En él se anima a la población joven madrileña a "pensar, escuchar y reflexionar" sobre el aumento de la incidencia de la enfermedad en esta franja de edad, teniendo en cuenta que desde que comenzó la pandemia se han detectado más de 53.000 casos de Covid-19 entre jóvenes de la región.

El vídeo explica también a los adolescentes madrileños que "son jóvenes, no inmortales"; que se pueden creer invencibles, pero no lo son; que el virus afecta a todos, también a su colectivo, así como que un positivo por Covid-19 puede originar riesgos.

Siete jóvenes fallecidos

"Esto no es un juego", recalca uno de los mensajes transmitidos por los influencers que han participado en esta iniciativa del Gobierno madrileño, para recordar a continuación que más de 1.500 jóvenes entre 15 y 29 años han sido hospitalizados por Covid-19, que 70 adolescentes estuvieron hospitalizados en las UCI madrileñas y que han 7 jóvenes han fallecido durante la pandemia en la Comunidad de Madrid.

Concluye el vídeo con el testimonio de un joven, Óscar Riballo, que se dirige a todos aquellos a los que no convencen estos datos, para que observen el estado de salud en el que se encuentra, después de que el Covid-19, en palabras textuales del afectado, "casi le mata".

Este farmacéutico, deportista de 32 años, ha estado 16 días ingresado en una UCI, siete de ellos en coma inducido, y como consecuencia sufre parálisis de cuerda vocal y parálisis parcial de la lengua, por lo tiene que acudir diariamente al logopeda para recuperar la normalidad de la voz.

Madame de Rosa, cuando estuvo enferma con Covid. Redes sociales

Todas las imágenes y testimonios que aparecen en el vídeo corresponden a grabaciones reales, incluidas las que pertenecen al interior de las UCI, y pretenden concienciar sobre situaciones cotidianas que se viven en los hospitales madrileños ante la evolución de la pandemia.

"Tu positivo puede ser muy grave", afirma en el vídeo Ángela Rozas Sáiz, conocida en el ciberuniverso de las influencers como Madame de Rosa. Ángela, enfermera de profesión -antes de dedicarse de lleno al mundo de las redes sociales- decidió volver a la bata blanca al principio de la pandemia para ayudar en Hospital La Paz. Tan sólo diez días después de volver a la primera línea para combinar a la Covid-19, dio positivo en coronavirus.

Hoy, tanto Madame de Rosa como otros famosos intentan concienciar a los jóvenes de que no es el momento de fiesta, no es el momento de ser irresponsables y de que no sólo está en juego tu vida, sino la de todos.

