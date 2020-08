Pelayo Díaz pide perdón en directo a Nuria Marín por llamarla "choni"

Pelayo Díaz (34 años) ha intervenido este sábado en Socialité para pedir disculpas a Nuria Marín (38) después de haberla llamado "choni" la pasada semana en el programa Hormigas Blancas. Al influencer le sentó mal que la presentadora definiera el estilismo del pasado de Bibiana Fernández (66) con ese calificativo y espetó un desafortunado comentario hacia la catalana: "Me parece un sacrilegio que llame choni a Bibiana con el mono que lleva ella puesto", afirmó cuando Nuria ya no estaba en plató.

Tras el revuelo generado, el influencer ha llamado al programa en el que Marín se encuentra sustituyendo a María Patiño (49) y le ha pedido perdón en directo: "Hice un comentario fuera de lugar en directo y quería pedirte disculpas delante de todo el mundo, no fue afortunado y no quiero que la gente piense que me caes mal", ha afirmado.

Pelayo Díaz ha intervenido por teléfono en 'Socialité'. Mediaset

La presentadora ha aceptado su perdón y le ha emplazado a llevarla de compras una tarde. Una reconciliación que se ha producido minutos después de que Socialité rescatara la polémica emitiendo un vídeo en el que dos famosos diseñadores se han posicionado en este conflicto estilístico. Cristina Rodríguez (51), excompañera de Pelayo en Cámbiame y enemiga pública del influencer, ha lanzado un mensaje de apoyo a Nuria Marín: "Hacer apología de ser hortera es maravilloso, está pasado de moda tener clase y ser elegante, lo importante es divertirse con la ropa y sobre todo ser buena gente", ha sentenciado.

Por otra parte, el joven José Perea (22) ha sido bastante más duro con el estilista, atreviéndose a cuestionar su gusto a la hora de vestir: "Para choni él, que es un estilista que aparece en su Instagram siempre sin ropa".

Tras el vídeo, Nuria Marín no ha querido echar más leña al fuego desde plató. "En el programa no contesté porque él dijo cuando yo ya había salido del set, pero en la publicidad me pidió disculpas", ha revelado. Sin embargo, sí ha querido lanzar una advertencia a Pelayo: "Igual no era mi mejor look, pero es de una marca muy conocida, lo compré hace tres años y lo voy a seguir llevando porque tengo que amortizarlo", ha bromeado la presentadora.

Lluvia de críticas

Las redes acribillaron a Pelayo Díaz tras insultar a Nuria Marín. Mediaset

Lo cierto es que, tras el insulto de Pelayo a Nuria por leer algo que estaba en el guion del programa, las redes sociales se posicionaron mayoritariamente con la catalana y atacaron al estilista.

Pelayo Díaz metiendose con Nuria Marín porque le jode que le digan cuatro verdades en otros programas y no sabe ni separar ni a lo que ha venido a este. Que tío más cansino por dios... — 🏳️‍🌈 Pedro 🏳️‍🌈 (@pepopintame02) August 9, 2020

que coño hace pelayo intentando dejar mal públicamente a nuria cuando lo único que ha hecho es leer lo que la ponen los directores? qué asco de tipo, siempre igual #hormigasblancas — Lola (@ot2020strugglin) August 9, 2020

Qué desagradable Pelayo faltándole el respeto a Nuria Marin. Ese tono tan soberbio. En serio, no se merece estar ahí... Cuando tenga al menos un 10% de la profesionalidad de Nuria ya hablamos... #HormigasBibianaFernandez — Jon_ 🧐 (@JoniPod) August 9, 2020

Nuria, por su parte, no quiso responder al polémico influencer en sus redes sociales, aunque sí compartió varios mensajes en los que sus seguidores la defendían y los acompañó de irónicos comentarios sobre el mono de la discordia.

