Dani Rovira anuncia que ha vencido al cáncer: "Hoy es el primer día del resto de mi vida"

Dani Rovira (39 años) ha superado el cáncer contra el que llevaba luchando desde el pasado mes de marzo. Así lo ha desvelado el propio actor a través de una emotiva carta en su perfil de Instagram. "Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡Estoy curado! Todo acaba y todo empieza hoy", ha escrito junto a una fotografía en la que aparece mirando el horizonte y haciendo un gesto de fuerza con el brazo.

El andaluz ha superado así una etapa de "6 meses de subida a una de las montañas más duras", tal y como ha definido esta lucha contra el Linfoma de Hodgkin que fue diagnosticado a mediados de marzo. "Al fin llegué a la cima y, creedme, las vistas desde aquí son preciosas y reveladoras", prosigue.

En su publicación, el protagonista de Ocho apellidos vascos ha querido mostrar su profundo agradecimiento a todas las personas que le han acompañado en este duro proceso. "Nunca terminaré de agradecer a todas las personas (familia, personal sanitario, amigos, conocidos y desconocidos) que, de una manera u otra, han aliviado y ayudado en mi subida a esta gran escarpada. El ser humano es, de raíz, maravilloso y he podido comprobarlo", ha escrito.

En el feliz anuncio, que en su primera hora en la Red acumula medio millón de 'me gusta', Rovira también ha dedicado un emotivo mensaje a su pareja, Clara Lago (30), que no se ha separado de él en estos meses: "Gracias, compañera, por compartir el peso de la mochila, los avituallamientos y por estas irrepetibles vistas. Gracias por la luz en la noche y la silla en el camino. Y por no soltarme".

Finalmente, el malagueño ha recordado a Pablo Ráez, el joven deportista que se convirtió en un referente de perseverancia y fuerza en su lucha contra la leucemia hasta su fallecimiento en 2017. "Y va por ti, querido amigo, héroe y profeta. Gracias por guiarme, Pablo. Tu mensaje y tu lucha sigue más presente que nunca", concluye el extenso texto.

Dani Rovira anunciaba que le habían diagnosticado cáncer el pasado 25 de marzo a través de su Instagram. Desde entonces, el cómico acuñó el lema de Pablo Ráez "siempre fuerte" y mostró con gran naturalidad y optimismo su día a día en la lucha contra el cáncer, compartiendo con sus seguidores imágenes de sus sesiones de quimioterapia o su pérdida de pelo con una actitud envidiable.

El pasado 20 de julio, el actor celebraba el final de su tratamiento con el siguiente texto: "¡Se acabó la quimio! 8 sesiones y 4 meses entre pecho y espalda. Secuelas: pérdida de pelo, las venas de los brazos duras como bridas y cabeza de hipopótamo", comentaba con el característico humor que ha tratado de mantener durante toda esta difícil experiencia.

Tras la quimioterapia, Rovira se sometió a 18 sesiones de radioterapia y, finalmente, se ha confirmado la feliz noticia de que su cuerpo está libre del cáncer.

