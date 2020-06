Dani Rovira muestra su "sexto combate" contra el cáncer desde el hospital

Desde que anunció que padecía cáncer, Dani Rovira (39 años) no ha dejado de derrochar positividad y energía en su perfil de Instagram en cada una de las fases que le ha tocado vivir en la lucha contra el linfoma Hodgkin que le fue diagnosticado hace unos meses. Un mismo optimismo que ha demostrado este miércoles al compartir con sus seguidores que ha comenzado su sexta sesión de quimioterapia.

El actor lo ha dado a conocer a través de una publicación en sus redes sociales donde se puede ver su muñeca con una vía por la que le están suministrando un líquido de color naranja rojizo.

"Sexto Round. Ahora al rincón a descansar un poco y a escucharme, permitirme y volver a remontar. Ánimo a todos los que estáis en este combate. Amor, humor, descanso y buenos alimentos", ha escrito junto a la instantánea.

Dani Rovira reflexiona en su sexta sesión de quimioterapia

Al poco de publicar el post, ha recibido multitud de likes y comentarios de sus amigos y compañeros de profesión que le mandan mensajes de fuerza y ánimo en esta cruenta lucha contra el cáncer. Destaca el comentario de su pareja, Clara Lago (30), que ha publicado varios emoticonos de corazones rojos; el de Dani Martínez (37), que ha escrito: "¡¡Vamooooooos Daniel!!; el de Alejandro Sanz (51) que ha comentado: "Fuerza"; o el de Antonio Banderas (59), que ha puesto: "¡¡¡¡Ánimo Dani!!!!".

El actor desveló a través de una publicación en sus redes sociales hace un par de meses que justo antes de comenzar el confinamiento los doctores le habían diagnosticado cáncer. "Hace una semana que me lo han diagnosticado, aunque llevaba ya meses arrastrando cierto cansancio y malestar", escribió el humorista.

Un duro mensaje que había hecho público porque prefería que se supiera por él, y evitar posibles especulaciones de los medios de comunicación: "Si decido hacer esto público es porque, para lo bueno y para lo malo, soy un personaje público. Y antes de que comience el circo de especulaciones y sensacionalismo en cierta prensa y en redes sociales, prefiero ser yo la fuente principal de información.

"Tengo cáncer. Ya tiene nombre y apellidos: LINFOMA DE HODGKIN. Hoy es mi primer día de quimio y por delante una larga lucha contra el 'bicho'. No tengo miedo. Estoy tranquilo. Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta. Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones", añadió el intérprete.

Al comunicar esta dura noticia al comienzo de la cuarentena, Dani Rovira explicó que tendría que tener especial cuidado en las semanas que tenía por delante para evitar contagiarse del Covid-19. "Eso sí, pasaré a formar parte de esa población de alto riesgo cuando las defensas y el sistema inmunitario empiecen a fallarme en unos días, así que tendré que cuidarme, cuidar y dejarme cuidar un poco más", aseguró.

"Estaremos peleando y protegiéndonos en casa, con mis tres perretes y con mi compañera de vida, Clara", señaló, "cuento con el cariño 'telemático' de mi familia y mis amigos. Estoy en manos de unos médicos maravillosos. Confío ciegamente en ellos", escribió agradecido.

"Sólo os pido que sigáis como hasta ahora. Cuidándoos los unos de los otros. Sumando solidaridad, humor, humanidad... Por mi parte, seguiremos arrimando el hombro desde casa. El humor y el amor es nuestra mejor receta. Todo esto pasará. Ánimo a todos y todas en estos momentos complicados. Pero para eso están los retos, para superarlos y que lo aprendido nos haga ser mejores personas. Como dijo en su día mi héroe favorito", concluyó.

