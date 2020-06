'Operación Triunfo' elige a sus finalistas en una reivindicativa gala

La navarra Mailen (25 años) se ha quedado en puertas de acceder a la final de Operación Triunfo 2020, en la que estarán Anaju (25), seleccionada por el jurado, y Flavio (19), elegido por el público, se han unido este miércoles a Nia (26), Hugo (20) y Eva (19) para completar la lista de cinco finalistas que competirán, la semana que viene, por convertirse en el ganador de esta edición.

La última edición de Operación Triunfo ya tiene a sus cinco finalistas tras haber logrado Anaju, por elección del jurado, y Flavio, por los votos del público -con un 36% frente al 33% de Maialen y el 31% de Samantha-, sus respectivas plazas en la gala final, que tendrá lugar el próximo miércoles 10 de junio y proclamará, finalmente, al ganador de OT 2020, que se llevará 100.000 euros.

Será, así, el ganador de la edición más atípica de la historia del talent musical, accidentado a todos los niveles. No solo tuvo que ser paralizada por la pandemia mundial del coronavirus sino que también se convirtió en foco de polémicas por supuestos comentarios machistas, bullying y conductas agresivas por parte de algunos de sus concursantes así como por aquel sonado manifiesto protaurino de la cantaora Estrella Morente (39) y el discurso ciertamente político de Anna Pacheco en una charla feminista impartida en la Academia.

Maialen se ha quedado a las puertas de la final. TVE

La semifinal de esta noche también tuvo su particularidad. Los siete concursantes abrieron la gala interpretando Lay All Your Love On Me, de ABBA, la cual no terminaron con el puño en alto, como es habitual en las canciones grupales, sino que se arrodillaron, colocando su rodilla derecha en el suelo y agachando la mirada, y emularon el gesto que estos últimos días inunda protestas, manifestaciones y eventos en todo el mundo como símbolo de la lucha racial tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía.

El gesto simbólico, para el que los concursantes han sido informados fuera de cámaras de lo que está sucediendo en el exterior, ha recibido decenas de halagos, aunque también hay espectadores que consideran que se trata de una muestra de demagogia vacía de contenido.

El homenaje a George Floyd en Operación Triunfo me ha puesto los pelos de punta.#OTGala12 @OT_Oficial — GEORGIANA JUCAN (@itsbananaxx_) June 3, 2020

La piel de gallina con el final de la grupal de OT. Han hincado la rodilla en símbolo de apoyo en la lucha de George Floyd y contra el racismo. — Lourdes (@lourdesfdez19) June 3, 2020

Como siempre, OT, usando la Demagogia y la Ideología. La Basura convertída en Tamagochi



"El gesto de OT por la muerte de George Floyd" https://t.co/1LptOVAEt9 — Jaime1967 (@Jaime19673) June 4, 2020

La gala contó, además, con las actuaciones de Gèrard (20), exconcursante de esta edición; Natalia Jiménez (38), jurado de OT 2020; y Rozalén (33), que interpretó su tema "Este tren". Blas Cantó (28), por su parte, volvió a pisar el escenario de OT 2020 para cantar Hoy tengo ganas de ti a dúo con Nia, una de las favoritas a llevarse el premio.

