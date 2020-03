Clara Lago a Dani Rovira, tras desvelar su cáncer: "Esto te hará más grande de lo que ya eres"

Dani Rovira (39) ha desvelado este miércoles que los médicos le han dado un duro pronóstico: la semana pasada le diagnosticaron que sufría cáncer. Horas después de hacerlo público, su novia, la actriz Clara Lago (30), quiso dedicarle un emotivo mensaje a través de sus redes sociales para mostrarle todo su apoyo en estos momentos tan complicados.

"Amigo, maestro, compañero de viaje y del alma... no me cabe duda de que si la vida te ha colocado este aprendizaje en el camino es porque puedes con ello y solo te hará más grande y más sabio de lo que ya eres", ha comenzado la intérprete en la publicación, donde se ve a Rovira posando a contraluz frente a una puesta de sol en el mar.

"Es un honor poder acompañarte, ahora y siempre, porque las 'etiquetas' se pasan por el arco del triunfo cuando lo que se siente es tan jodidamente incondicional. Si hay algo que para mí, en estas 30 primaveras que llevo, le da sentido a la vida, a nuestra existencia, es experimentar el AMOR, en mayúsculas, sin pretensión, límites ni condiciones. Y ya te digo yo que el mío lo tienes", ha continuado la joven.

"GRACIAS, de corazón, a tod@s por los mensajes de apoyo que estamos recibiendo. La energía viaja lejos y llega, y confío en que eso también hará su parte", ha concluido.

Clara Lago y Dani Rovira se conocieron hace años durante el rodaje de Ocho apellidos vascos, donde interpretaban a la pareja protagonista, y el amor terminó traspasando la pantalla. Al poco de estrenarse la película (un éxito en taquilla) los actores anunciaron que estaban juntos y en poco tiempo formaron un tándem perfecto: se les veía pasear juntos, convirtieron la lucha por los derechos de los perros en una causa por la batallar en pareja, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales...

Tras cinco años de noviazgo Rovira y Lago pusieron fin a su relación. Lo hicieron de manera amistosa, y a pesar de no seguir siendo novios siguieron siendo buenos amigos y un buen apoyo, tal y como ellos mismos dejaban ver en sus redes sociales. Como ejemplo, la tierna felicitación que le dedicó la intérprete al malagueño durante su 39 cumpleaños en noviembre del año pasado.

"Hace 39 años que este ser excepcional llegaba al mundo. Yo tuve la suerte de que te cruzaras en mi camino hace más de seis, @danirovira , para revolucionar mi propio mundo a todos los niveles. Y, desde entonces, el amor y la admiración que siento por lo que viene siendo tu persona han roto todas las varas de medir. Felicidades, compañero...y GRACIAS, siempre", escribió la joven.

Hace unos meses, sin embargo, volvieron a aparecer juntos y al poco tiempo se confirmó que los actores volvían a salir. Clara Lago es su novia, su amiga y, en estos momentos que se presentan tan duros por la lucha contra el cáncer, también su mejor apoyo.

Sufre cáncer

Este miércoles Dani Rovira desveló en sus redes sociales que los médicos le han diagnosticado que sufre un cáncer llamado linfoma de Hodgkin.

"Hace una semana que me lo han diagnosticado, aunque llevaba ya meses arrastrando cierto cansancio y malestar. Si decido hacer esto público es porque, para lo bueno y para lo malo, soy un personaje público. Y antes de que comience el circo de especulaciones y sensacionalismo en cierta prensa y en redes sociales, prefiero ser yo la fuente principal de información. Tengo cáncer", comenzó relatando el protagonista de Superlópez.

"Ya tiene nombre y apellidos: linfoma de Hodgkin. Hoy es mi primer día de quimio y por delante una larga lucha contra el 'bicho'. No tengo miedo. Estoy tranquilo. Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta. Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones. Eso sí, pasaré a formar parte de esa población de alto riesgo cuando las defensas y el sistema inmunitario empiecen a fallarme en unos días, así que tendré que cuidarme, cuidar y dejarme cuidar un poco más. Estaremos peleando y protegiéndonos en casa, con mis tres perretes y con mi compañera de vida, Clara", añadió el actor.

Rovira también quiso transmitir tranquilidad en su mensaje, asegurando que en esos días está siendo tratado por los mejores profesionales de la Sanidad. "Cuento con el cariño 'telemático' de mi familia y mis amigos. Estoy en manos de unos médicos maravillosos. Confío ciegamente en ellos. Sólo os pido que sigáis como hasta ahora. Cuidándoos los unos de los otros. Sumando solidaridad, humor, humanidad... Por mi parte, seguiremos arrimando el hombro desde casa. El humor y el amor es nuestra mejor receta. Todo esto pasará. Ánimo a todos y todas en estos momentos complicados. Pero para eso están los retos, para superarlos y que lo aprendido nos haga ser mejores personas. Como dijo en su día mi héroe favorito: #SiempreFuerte. Os quiero", concluyó.

