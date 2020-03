Alberto Garzón y Anna Ruiz, padres de su segunda hija

Alberto Garzón (34 años) ha comunicado a primera hora de este jueves el nacimiento de su segunda hija. El político ha querido manifestar en sus redes sociales que en medio de tanto caos e incertidumbre, la vida también trae acontecimientos positivos y llenos de esperanza como es la llegada al mundo de un bebé, en este caso, su segunda hija en común con Anna Ruiz.

Chloe, que es como el matrimonio ha llamado a su pequeña, está siendo la noticia más positiva de estos días para la familia. El bebé tendrá a su lado a su hermana, Olivia (1), que nació el 7 de septiembre de 2018.

El líder de Izquierda Unida ha querido dejar claro que su mujer está bien y no pueden ser más felices: "En estos días difíciles también pasan cosas maravillosa. ¡Bienvenida Chloe! Cuidaremos y mejoraremos este mundo al que ahora llegas. Anna está muy bien y ambos estamos muy contentos", explicaba.

En estos días difíciles también pasan cosas maravillosas. ¡Bienvenida Chloe! Cuidaremos y mejoraremos este mundo al que ahora llegas. Anna está muy bien y ambos estamos muy contentos. 😀 pic.twitter.com/jCI6ozhesm — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) March 26, 2020

La noticia de su segundo embarazo llegó en la fecha del cumpleaños del actual ministro de consumo. Él mismo lo hizo saber en sus redes sociales el pasado otoño: "9 de octubre: 34 años desde que vine a la vida. Pasa el tiempo más rápido de lo que uno pudiera imaginar. Pero qué forma de disfrutarlo si uno tiene la suerte de estar tan bien acompañado. Desde hace algunos años tengo la maravillosa fortuna de compartir vida con Anna, y desde hace apenas 13 meses también con Olivia. Pero claro, como se puede observar en la foto la familia está por crecer con el/la peque en camino. A seguir disfrutando y luchando por un mundo mejor".

Alberto y Anna llevaban cinco años de noviazgo cuando decidieron dar el paso de casarse y sellaron su amor en agosto de 2017 en unas bodegas del pueblo riojano de Cenicero. Solo nueve meses después, el matrimonio anunciaba que esperaba a su primera hija, Olivia, que nació una semana antes de lo previsto y llenó de felicidad a sus primerizos padres.

El difícil confinamiento de Anna

La mujer de Alberto Garzón es médica, pero estas semanas no ha podido ejercer y ayudar en la crisis sanitaria debido a que se encontraba en la recta final de su embarazo. Ella misma quiso confesar en sus redes el improductivo confinamiento que estaba llevando a cabo y confesó sus sentimientos encontrados.

Anna Ruiz, en una de sus últimas fotografías de redes sociales.

"Venga va, lo reconozco, estoy siendo 0 patatero productiva este encierro. No estoy haciendo lo que me encantaría, que es poder ayudar como médica (aunque esa frustración tan grande se ve compensada por la INMENSA ADMIRACIÓN por mis compis que se están dejando la vida, os aplaudo cada día y os quiero y sois lo más) . No estoy volviendo loca a mi hija con actividades nuevas cada día ni con juegos inventados cada rato, de hecho le estoy dejando ver la tele más de lo que me gustaría y hasta de vez en cuando le dejo merendar chocolate. Estoy en las antípodas de ponerme a hacer challenges de estos que me pasáis por aquí porque me dan pereza absoluta. Y básicamente mi cuarentena se está basando en esperar, me queda poco para dar a luz y entre la inseguridad y las ganas hay un mar en el que me paso las horas nadando. Eso sí, intento estar lo más pendiente posible de las personas queridas, y estoy abrazando mucho a quien tengo en casa y espiritualmente a quien no tengo oportunidad. Y también he aprendido a hacer unas galletas tan ricas que solo quiero que llegue el día de poder traer a la gente a casa para invitarles a té con galletas. Honestamente, ni tan mal".

[Más información: Alberto Garzón y Anna Ruiz, padres de su primer hijo]