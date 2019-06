Dani Rovira, tras su ruptura con Clara Lago: "Hay muchísimo cariño"

Dani Rovira (38 años) y María León (34) estrenan este viernes Los Japón. Una alocada comedia que les ha trasladado por unos días al lejano oriente. Encantado con su compañera de rodaje, Rovira ha desvelado cuáles son sus planes para este verano. Además de descansar, el malagueño está preparando nuevos proyectos para el próximo mes de septiembre.

Más allá de lo profesional, Dani quiso dejar claro que su relación con Clara Lago (29) es buena a pesar de su sorprendente ruptura. Un adiós a su historia de amor que llegaba después de cinco años de relación.

¿Cómo es eso de ser heredero de Japón?

Ha sido muy divertido, en la ficción es muy divertido, en la realidad ojalá no me pasar nunca, vaya marronazo. Tú sabes lo que es eso, de repente ser la persona que se tiene que encargar del curso de un país como Japón, yo no lo querría para mí.

¿Ha aprendido el idioma?

No qué va, chapurreo y porque ya traía mucho vocabulario japonés de casa. Sushi, sudoko, Goku... Todo eso yo ya lo traía de casa.

Clara Lago y Dani Rovira en una de sus últimas imágenes como pareja. Gtres

¿Qué tal la experiencia?

Muy guay, ha sido muy loco, hemos estado unos nueve o diez días rodando en Japón y fue todo muy frenético, había que rodar muchas cosas.

¿Planes para verano?

En verano vamos a descansar un poquito, tenemos un par de meses, bueno descansar pero la cabeza siempre está dando vueltas, tenemos un proyecto de escribir alguna cosita y en septiembre retomamos con los monólogos, septiembre y octubre en Madrid y noviembre en Barcelona. Este verano nos lo tomamos tranquilo, llevamos dos o tres veranos que no hay manera de descansar.

¿Qué hace en su tiempo libre?

Tampoco nada especial, me gusta hacer deporte, pegarme mis paseos con los perros, leer muchísimo...

Con lo concienciado que está con el activismo animal, empieza una época muy mala de abandonos.

Sí, es una época bastante triste junto con el final de caza, son dos de los momentos más complicados para los perros. Lo que no me canso nunca de decir, es compatible poder irse de vacaciones llevarte tu macota, siempre te puede hacer la cobertura un papá, una mamá, un amigo y esta cadena de favores es así. Nunca la opción es abandonar, jamás debería serlo.

¿Cómo ha sido trabajar con María?

Era la primera vez pero espero que no sea la última, es un terremoto, un tsunami, es maravillosa, nos lo hemos pasado genial. Había mucha química, somos bastante diferentes en algunas cosas pero hemos encajado muy bien. Nos complementamos muy bien, me río mucho con ella, de las actrices más divertidas que conozco, eso a mí me da la vida.

Dani Rovira y su compañera de reparto María León. Gtres

Hemos leído unas declaraciones de Clara Lago en las que dice que por supuesto que vais a seguir trabajando juntos.

Pues eso, hay muchísimo cariño y ya está, todo dicho.

¿Se encuentra bien?

Muy bien, muchas gracias por preocuparte, muy feliz y muy contento.

¿La relación con ella sigue siendo cordial?

Muy bien.

