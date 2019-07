Clara Lago, sobre su ruptura con Dani Rovira: "Todo ha sido con mucho amor y mucho respeto"

Con motivo del 25 aniversario de la revista masculina GQ, la compañía organizó una fiesta de lo más especial en la que se dieron cita algunos de los rostros más conocidos del mundo de la cultura, el deporte y la moda española. Entre ellos estuvo presente la actriz Clara Lago (29), con un vestido palabra de honor en tono rosa palo y detalles florales en la cintura.

La actriz se encuentra centrada en su trabajo y deseosa de empezar sus vacaciones, aunque admite que aún no sabe cuál será el destino de estas. Entre sus planes de futuro no descarta irse a vivir a Estados Unidos y conocer México, aunque de momento no tiene proyectos a la vista. En el ámbito amoroso, Lago reafirma que su relación con Dani Rovira (38) terminó en buenos términos, pero eso no quita que necesite tiempo para recuperarse.

¿Qué planes hay en su agenda?

Ahora estoy promocionando El cuento de las comadrejas que se estrena este viernes y a ver qué tal. Después quiero disfrutar del verano, aunque todavía estoy haciendo planes. Hay muchos en el aire y todavía estoy cuadrándolos pero bueno, a improvisar que también está muy bien.

¿Algún destino?

Estoy un poco terminando de hacer el encaje de bolillos, no lo tengo muy claro del todo.

¿De playa o de montaña?

Me gustan las dos cosas pero soy más de playa. Soy muy lagartija, me gusta mucho tomar el sol.

La actriz en la presentación de 'El cuento de las comadrejas'.

¿Proyectos que se avecinan?

De momento seguros no lo sé, estamos esperando que nos confirmen la segunda temporada de El Vecino y luego nada, la promoción de El cuento de las comadrejas.

¿Cuándo irá a México?

Pues eso digo yo. Ya he recorrido Argentina, Colombia... Ojalá que México toque prontito.

Estamos deseando verla.

Muchas gracias.

¿Qué tal la experiencia de hacer películas americanas? ¿cuántas ha hecho?

Pues ha sido maravillosa. Películas en sí, bueno coproducciones, hice Extinction y The Commuter y fue una pasada, la verdad. Fueron dos experiencias maravillosas, ninguna de las dos las rodé en Estados Unidos pero sí que era esa cosa de superproducción que yo nunca había vivido. Fue una experiencia increíble.

Clara Lago habla sobre cómo lleva la ruptura con Dani Rovira JALEOS

¿Se va a vivir a Estados Unidos?

Tanto como para vivir no sé. Me gusta mucho España, me gusta mucho vivir aquí, pero sí que me gusta mucho trabajar fuera y creo que es lo bonito. También en la diversidad está la riqueza.

¿Cómo está su corazón?

Bueno yo os agradezco mucho la preocupación. Como en todas las rupturas hay momentos peores, momentos mejores, pero bueno...

Él le dedica palabras preciosas.

Eso lo hemos dicho los dos. Todo ha sido con mucho amor, con mucho respeto, con mucho cariño. Seguimos adelante con la Fundación y ya está. Luego, por lo demás, lo que es una ruptura... todo el mundo ha pasado por alguna y sabe lo que es.

Qué mejor que el verano para recuperarte.

Sí, me tengo que ir.

