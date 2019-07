Lidia Torrent y Jaime Astrain aparecen juntos por primera vez

Con motivo de su 25 aniversario, la revista masculina GQ organizó una fiesta de lo más especial en la que se dieron cita algunos de los rostros más conocidos del mundo de la cultura, el deporte y la moda española. En este acto hemos podido ver a Jaime Astrain (31 años) y también a Lidia Torrent (24) que, aunque de todos es sabido su relación sentimental, han querido reservar su intimidad y no han posado juntos en el photocall. Lo cierto es que el rostro de ambos refleja el gran momento por el que están pasando, puede que el secretismo con el que están llevando su relación sea para que nada ni nadie pueda fastidiar el amor que ambos sienten.

Jaima Astrain se he mostrado de lo más tímido al hablar de su nueva relación con Lidia Torrent: "No me avergüenzo de nada, yo soy muy feliz, estoy muy contento y nada, a disfrutar". El futbolista no ha querido hablar en profundidad de su relación con la camarera de First Dates pero tampoco ha negado su romance. En cuanto a sus planes de verano, el deportista ha confesado que: "Descansar, vacaciones y recargar un poco de energía que han sido unos meses intensos y muy bonitos así que a intentar estar con la familia, con los amigos y disfrutar".

Lidia Torrent en los premios de la revista GQ en el hipódromo. Gtres

Lidia Torrent también quiso evitar a toda costa hablar de su relación con Jaime Astrain a pesar de la insistencia de la prensa. Sobre lo que sí que quiso hablar fue sobre la fiesta de 25 cumpleaños que está organizando: "Estoy preparándola yo, los cumpleaños de verano siempre son un poco complicados en general, la gente está de vacaciones. He organizado una comida en un sitio que me encanta y he invitado a la gente que más me apetecía que estuviese".

A pesar de mostrar muchas ganas por su fiesta de cumpleaños, confesó que: "Es un cuarto de siglo, cumplir años siempre es bonito pero 25 años es especial, así que nada, con muchas ganas de estar aquí. Es verdad que me impresiona cumplir años, para mí 25 es un mundo aunque si relativizas no es nada, me impresiona pero a la vez me gusta".

De esta manera la pareja ha aparecido en el evento de la revista masculina GQ y lo cierto es que a pesar de no hablar de su relación, los rostros de cada uno reflejan el buen momento por el que están pasando. Lo que no sabemos es si el futbolista estará invitado a la fiesta de cumpleaños de Lidia y lo más importante, sí ya tiene el regalo comprado o pensado para sorprender a su pareja.

