Descubrimos el piso de soltero de Matías Roure tras su ruptura con Lidia Torrent

Matías Roure (36 años) ha hecho las maletas, ha empaquetado todas sus cosas personales y se ha mudado después de su ruptura sentimental con Lidia Torrent (23 años). La pareja ha decidido poner punto final a su historia de amor tras tres años de relación y ahora cada uno ha comenzado una nueva vida tomando rumbos separados.

Imagen de la fachada del bloque en el que vive el argentino actualmente.

El barman ha alquilado un modesto piso en el madrileño barrio del Ensanche de Vallecas, según ha podido averiguar JALEOS. Se trata de una zona residencial, muy tranquila, con una oferta limitada de comercios y bares, pero muy buen comunicada a través de la parada de metro Congosto (L1) y varias líneas de autobuses (142, 103). El inmueble que ha alquilado Matías consta de un dormitorio, salón muy luminoso, cocina equipada completamente y cuarto de baño. Tiene alrededor de 50 metros cuadrados y la urbanización en la que se encuentra dispone de gimnasio y una zona infantil.

El precio del alquiler está en torno a los 800 o 900 euros, incluyendo trastero y plaza de garaje. Algunos de los pisos también cuentan con terraza, pero no es el caso del inmueble del argentino que está orientado hacia el patio interno y las zonas comunes del bloque. Hasta donde ha podido conocer este periódico, Matías Roure vive solo en el apartamento.

Ruptura confirmada por redes

El propio argentino ha sido el encargado de confirmar la ruptura con su compañera de trabajo en First Dates, Lidia Torrent, a través de su cuenta oficial de Instagram: "Hay caminos que se cruzan y hay otros que se separan, nuestra historia fue bonita, Lidia Torrent Anka. Gracias. Sé feliz", publicó hace unos días junto a una ilustración en la que reza un extracto del poema El camino. "Tenemos que aprender a caminar con tanta pasión como si fuera el primer día, y con tanta paz como si fuera el último", concluye su publicación.

Por su parte, la hija de la presentadora Elsa Anka (53), no se ha pronunciado abiertamente sobre su ruptura, pero sí ha publicado algunos mensajes reveladores en sus redes sociales. "La hipocresía en el amor aparece cuando uno no quiere perder aquello que no está dispuesto a cuidar" o "Te quema el ego, no el desamor" son algunas de las frases que ha escrito.

Lidia Torrent y Matías Roure durante la 19 edición de los premios Iris de la Academia de la Televisión. Gtres

Lidia y Matías se conocieron en el famoso programa de citas de Cuatro donde ella ejerce de camarera del restaurante y él es el encargado de preparar los cócteles y las bebidas de los participantes.

Matías llegó a España hace 12 años procedente de Argentina. Es entrenador personal y habla inglés y portugués además de castellano. Entre sus aficiones se encuentran los viajes de los que deja innumerables recuerdos en forma de fotografía en sus perfiles sociales.

[Más información: Lidia Torrent y Matías Roure ('First dates') rompen su relación tras tres años juntos]