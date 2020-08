Las redes destrozan a Pelayo Díaz por sus comentarios sobre Miguel Bosé en Telecinco

Pelayo Díaz (34) ha sido el otro protagonista de la última emisión de Hormigas Blancas, dedicado a la vida de Miguel Bosé (64). Al menos, en cuanto a redes sociales se refiere. Y es que el estilista de Cámbiame, que ha vuelto a Telecinco tras un tiempo retirado de la televisión, ha recibido un aluvión de críticas en Twitter por sus comentarios sobre la vida del intérprete de Amante bandido.

Según muchos internautas, el colaborador de televisión no tenía conocimientos suficientes sobre el artista como para estar sentado en plató. "¿Alguien me puede explicar qué hace Pelayo en Hormigas Blancas? ¿Alguien me puede explicar qué hace Pelayo en cualquier programa?, ha escrito un espectador. "¿Pelayo Díaz hablando de Miguel Bosé? ¿Pelayo como experto de qué en concreto?", ha comentado otro usuario.

A pesar de las críticas, Pelayo Díaz también ha recibido apoyo por parte de otros tuiteros que han defendido su presencia en el plató de Hormigas de Blancas. Sin embargo, estas han sido muy pocas en comparación con los malos comentarios hacia el también diseñador de moda. "Pelayo era amigo de la sobrina de Miguel Bosé", ha respondido un usuario a una de las personas que juzgaba la postura del estilista.

Pero el desconocimiento sobre la vida de Miguel Bosé no fue el único argumento utilizado por los tuiteros para criticar al asturiano. Y es que fueron muchos los que también hicieron referencia al debate generado en Hormigas Blancas en torno a las declaraciones del cantante sobre la vacuna de la COVID-19.

Tanto él como Carmen Lomana (72) -igual de criticada en las redes sociales- apoyan la postura del artista, que ha asegurado que el coronavirus es producto de una conspiración mundial. "Pelayo Díaz, virólogo, epdemiólogo, ingeniero informático y modistilla", ha escrito uno de los internautas. "Si queréis información científica sobre COVID-19 poned Hormigas Blancas. Está la doctora Carlota Corredera (46) de moderadora, junto con Pelayo y Carmen Lomana de virólogos de apoyo", ha comentado oro usuario.

En esta serie de tuits no han faltado los memes y los gif, recursos en los que se han apoyado los internautas para ilustrar de forma gráfica su opinión acerca del regreso de Pelayo Díaz a la pantalla de Telecinco.

No sé pero, ¿alguien me puede explicar qué hace Pelayo en el programa de Hormigas Blancas de Miguel Bosé?

¿ALGUIEN ME PUEDE EXPLICAR QUE HACE PELAYO EN CUALQUIER PROGRAMA? pic.twitter.com/cNw5oM8ceX — Jaco (@JacoGampos) August 2, 2020

Perdón? Pelayo Díaz hablando de Miguel Bosé (????)

Pelayo como experto de qué en concreto? pic.twitter.com/Wz99CYxk0H — Nieves B Jiménez (@NievesJemezB) August 2, 2020

#HormigasMiguelBosé Mira que hay invitados para que hablen de la vida de Miguel Bosé, pues llevan al trepa y cretino de Pelayo Diaz 😡 pic.twitter.com/JnehZH8hEJ — Albert 🌈🐟 (@Albert_Edero) August 2, 2020

Pelayo Díaz y Carmen Lomana vertiendo teorías conspirativas sobre el 5G en prime time. Sin comentarios... #HormigasMiguelBosé — Juan Rodríguez (@juanig_97) August 2, 2020

Pelayo Diaz en hormigas blancas pic.twitter.com/jFhM2FGPuq — Saludo a Paca Garse (@JandrySays) August 2, 2020

¿Qué tienen en común Pelayo Díaz y Carmen Lomana? 🤔🤔

Que a gilipollas no les gana nadie.

¿Cómo pueden dar cabida en televisión a ignorantes dudando sobre la pandemia y calificándola de mentira? — Sergio🏳️‍🌈 (@ReyDelDrama_) August 2, 2020

Pelayo Díaz: “las revistas hacen exclusivas de los contenidos que subIMOS LOS FAMOSOS en las redes”



Pelayo, que la última vez que fuiste noticia fue en twitter y porque compraste un perro por glovo, crack. — Brioche (@BrioEnfurecida) August 2, 2020

No habrá pasado también Pelayo por las manos de nuestra amiga Carla Barber... #HormigasMiguelBosé pic.twitter.com/pLSEHl5pdp — Miss Kokoro (@KokoroMiss) August 2, 2020

