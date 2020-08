Tres años sin Ángel Nieto: las incógnitas de su muerte y la guerra de la viuda con sus hijos

Se cumplen tres años de la muerte de Ángel Nieto. Una fecha, el 3 de agosto del 2017, que su familia no olvidará jamás, y desde la cual no han cesado de luchar por esclarecer las verdaderas causas del accidente que acabó con la vida del campeón del mundo del motociclismo. Los hijos del zamorano continúan manteniendo abierta la investigación, mientras que Belinda Alonso (59), segunda mujer del piloto y madre de Hugo, su hijo pequeño, ha optado por cerrar este doloroso episodio.

En abril de 2018, Belinda firmó un acuerdo con la aseguradora del vehículo que colisionó con su esposo y aceptó la cantidad de 900.000 euros en concepto de indemnización por su muerte. Decisión que ha generado una discordia entre esta y los hijos mayores del piloto -Pablo (40) y Gelete Nieto (43)-, ya que desconocían por completo que la mujer de su padre había optado por zanjar de esta forma el asunto. Postura que, además, contradice la pretensión del resto de herederos, que continúan inmersos en la lucha por investigar el accidente donde perdió la vida Ángel Nieto.

Belinda Alonso, viuda de Ángel Nieto, en el último homenaje realizado al motociclista en Ibiza. Gtres

Cabe destacar que anteriormente a este acuerdo, tanto la viuda de Ángel como sus hijos, Hugo, Pablo y Gelente, llegaron a recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma con el fin de que se reabriera la investigación del accidente, que fue archivada por el juzgado de Instrucción de Ibiza. Los herederos del campeón de motociclismo quieren demostrar que su padre, al cual definen como un obseso de la seguridad, llevaba puesto correctamente el casco en el momento del accidente. Detalle que en la investigación oficial consta que no era así, afirmando que llevaba dicho elemento mal abrochado.

Por ahora han conseguido que se reabran las diligencias de la investigación y se realice un informe más exhaustivo que incluya tomar declaración a la policía local de Santa Eulalia, a los guardias civiles que realizaron el atestado y a la testigo que recogió el casco y que afirma que iba abrochado correctamente. Testigos que podrían aportar nuevos datos de estos hechos y gracias a los cuales, los hijos mayores de piloto conseguirían lo que tanto ansían.

Pablo y Gelete Nieto quieren esclarecer el accidente por el que perdió la vida su padre. Gtres

El reparto de la fortuna de Ángel Nieto

El pasado 26 de julio se cumplieron tres años del fatídico accidente que sufrió Ángel Nieto mientras conducía un quad por una carretera del municipio de Santa Gertrudis (Ibiza) y que le terminó costando la vida. Una desaparición que conmocionó tanto a los suyos, como a parte del país que vibró en antaño con los éxitos cosechados en las pistas de motociclismo.

La fructífera carrera profesional del zamorano propició que sus herederos tuvieran que repartirse una fortuna que ascendía hasta los 30 millones de euros. Patrimonio del que forma parte un espectacular chalé en Ibiza que está construido en 10 hectáreas de una de las mejores zonas de la isla pitiusa, propiedad que está valorada en 15 millones de euros, y una casa en Madrid cerca del parque de El Retiro. Inmueble que actualmente ronda los 1,5 millones de euros. Posesiones a las que también se suman locales, inmuebles y terrenos puestos a nombre de empresas que estaban a su nombre.

Un jugoso capital que necesitó de un buen acuerdo al que llegaron en agosto del 2018 tras meses de conversaciones, ya que según relataron algunas personas del círculo cercano a la familia, las negociaciones entre las diferente partes no fueron nada fáciles. Pese a la tensión existente, los protagonistas de esta historia han optado por no establecer una guerra pública entre ellos, algo que no los ha salvado de verse expuestos en la prensa.

Los hijos mayores de Ángel Nieto, Pablo y Gelito, junto a la viuda del piloto, Belinda Alonso. Gtres

Gelete y Pablo Nieto pasaron a ser los gestores y propietarios de las empresas que tenía el piloto. Un hombre que supo invertir aquello que consiguió en el mundo de la automoción en negocios relacionados, principalmente, con el motor. La principal de estas compañías son las que gestionan los negocios dentro del mundo de las motos: Angel Nieto Team S.L. o Nieto Team S.L. Hasta poco después de su muerte, el 12+1 veces campeón figuraba como administrador único de las compañías, y no fue hasta comienzos del 2018 cuando sus hijos Pablo y Gelete pasaron a figurar como administradores conjuntos.

En cuanto al reparto patrimonial, el asunto es más complejo, ya que Nieto tenía tres hijos de distinta madre y con intereses contrapuestos. La opción determinada por los herederos es poner en venta las propiedades, como es el caso de la casa de Ibiza. Un chalé al que, por momento, no han logrado dar salida y que ha sido durante años el refugio del piloto.

Los homenajes a Ángel Nieto

Este lunes es el tercer aniversario de su muerte y será recordado tanto por su familia con por los amantes del motociclismo, tal y cómo se ha realizado en los años anteriores. El 12+1 veces campeón del mundo de motociclismo perdió la vida a los 70 años y conmocionó al mundo del motor. Un fatal desenlace de un accidente que sorprendió a muchos, ya que sucedió a bordo de un quad mientras se desplazaba a casa de su amigo Ricardo Urgel. Un lugar donde hoy se encuentra un mural conmemorativo en homenaje a su figura.

El pasado jueves todos sus hijos se desplazaron a Ibiza para rendir un homenaje a su progenitor. Ocasión a la que se sumó la presentadora Sonia Ferrer (42), que acompañó a Pablo Nieto. Una presencia que llamó la atención de los medios y que ha sido interpretada como la presentación oficial de una relación sentimental entre ellos. Noviazgo que, al parecer, comenzó hace ya unos cuanto meses.

[Más información: Primeras imágenes de Sonia Ferrer y Pablo Nieto, la pareja sorpresa del verano]