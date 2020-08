Clemente Lequio estalla: la verdad de su ausencia en el funeral de su hermano Álex

Clemente Lequio (32 años) ha sido uno de los protagonistas de la semana pasada en la actualidad informativa de la prensa del corazón. Las declaraciones que Antonia Dell'Atte (60) realizó durante una entrevista en el programa Lazos de Sangre le colocaron, sin él pretenderlo, en la picota mediática. "No invitaron a mi hijo al funeral de Álex Lequio". Estas palabras fueron esbozadas por la modelo italiana, dejando entrever una posible mala relación entre el joven y su familia paterna. Cuestión por la que la musa de Armani ha sido duramente criticada y que ha motivado a Clemente a dar la cara por ella.

"Mi madre jamás ha mentido en lo que fue dicho en su última aparición televisiva", ha escrito el hijo mayor de Alessandro Lequio (60) en su perfil de Instagram, y añade: "Mi madre tiene mi total apoyo y me duele ver que sea injustamente atacada, aunque haya podido pecar una vez más por su honestidad". De este modo, Clemente ha querido reafirmar lo que su madre reveló en el espacio que presenta Boris Izaguirre (54). Un programa sobre el que Antonia no ha tenido precisamente buenas palabras tras la emisión de su especial.

"Fue el mismo programa el que se aprovechó de manera disgustosa de la muerte de mi hermano para poder ganar audiencia y no lo contrario", recalca Clemente. Una afirmación con la que defiende a su madre de las críticas que la han tachado de "oportunista" por conceder esa entrevista a escasos dos meses del fallecimiento de Álex Lequio. Un asunto muy delicado del que joven ha prometido no volver a hablar, según reza el texto al que acompaña la citada publicación.

Ver esta publicación en Instagram Primera y última vez que hablo del tema. Gracias Una publicación compartida por Clemente Lequio (@clem2leq) el 2 de Ago de 2020 a las 10:11 PDT

Si bien es cierto, Clemente siempre se ha mantenido al margen de todo lo que respecta a la faceta mediática de su familia. Esta ha sido la única ocasión en la que ha decidido aclarar los hechos por los que su madre ha estado en boca de todos desde el pasado jueves.

Una aparición televisiva de la que Dell'Atte no se ha llevado un buen recuerdo, y es que través de su perfil de Instagram ha llegado a calificar tanto a Boris, con el que le une una larga amistad, como a algunos colaboradores de "traidores". Un mal sabor de boca del que Antonia quiere pasar página, pero que ha devuelto a la actualidad la mala relación que durante décadas han mantenido Alessandro Lequio, Ana Obregón (65) y la propia modelo.

Desmienten la versión de Antonia Dell'Atte

Este domingo, María Patiño (48) aportó una nueva versión respecto a lo que la modelo italiana contó en Lazos de Sangre. Declaraciones que realizó desde su programa, Socialité, y que desmontan por completo la versión Antonia Dell'Atte. Según María Patiño, la propia Ana Obregón se puso en contacto con el hermano mayor del joven empresario dos días después de que le confirmaran la fecha del funeral. Además, la periodista asegura que Ana "se prestó a ayudarle económicamente para pagarle el billete si lo necesitaba", pues actualmente Clemente reside en Miami.

María Patiño desmintió las palabras de Antonia Dell'Atte en el programa 'Socialité'. Mediaset

Patiño añade que "esa manera de informar se hizo de forma muy cariñosa y hubo un 'te quiero'", por lo que no entiende "qué pretende Antonia" con su ataque frontal a su exmarido y a Ana Obregón. "Reabrir heridas en esta situación tan dolorosa me parece innecesario", ha opinado la presentadora. "Me parecía necesario y justo decir la verdad, Clemente fue invitado y finalmente por las circunstancias del coronavirus decidió no viajar", ha sentenciado.

[Más información: Antonia Dell'Atte: "Mi hijo Clemente no fue invitado al funeral de su hermano, Álex Lequio"]