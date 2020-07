Antonia Dell'Atte: "Mi hijo Clemente no fue invitado al funeral de su hermano, Álex Lequio"

Antonia Dell'Atte (60 años) se sentó la noche de este miércoles en el plató de Lazos de sangre. Un programa en el que, además de hablar de sus orígenes y su carrera, desveló sus sentimientos más íntimos tras la muerte de Álex Lequio, quien falleció el pasado 13 de mayo, víctima de un cáncer. La italiana, que compartió cómo su hijo está viviendo la pérdida de su hermano, sorprendió al desvelar la razón por la que Clemente (32), fruto de su relación con Alessandro Lequio (60), no estuvo presente en el funeral del hijo de Ana Obregón (65).

"Clemente no fue invitado al funeral de su hermano Álex", contó Antonia en el programa. "Se enteró luego que había misa, eso se lo tenía que haber dicho su padre", añadió la italiana, dando a entender que el responsable de la ausencia de su hijo en el funeral de Álex fue Alessandro Lequio. Pero esto no fue lo único que le reprochó a su exmarido.

Cuando se grabó el documental #LazosDellAtte, Antonia y Clemente rezaban por Álex Lequio que había recaído en su enfermedad. ▶ https://t.co/V5sNeGEs6n pic.twitter.com/76QFJuyQn9 — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 29, 2020

La exmodelo reveló en el programa conducido por Boris Izaguirre (54) que "Clemente escribió una carta que en el funeral no se leyó, ni fue nombrado". Sin embargo, esas palabras quedaron reflejadas en sus redes sociales, donde colgó un texto desgarrador. "Me llena de tristeza no poder estar presente para este homenaje que todos tus seres queridos te han querido organizar en tu honor", expresó entonces. "Decir que eres nuestro ángel y que nos estás protegiendo es reductivo. Tú estás con nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones", añadió Clemente en su escrito, que finalizó de la siguiente manera: "Como tú no hay nadie".

Para Clemente, igual que para el resto de la familia, no ha sido nada fácil la muerte de su hermano. Sin embargo, ha contado con el apoyo de su madre, que ha querido darle su mejor consejo. Así lo dejó claro Antonia durante su paso por Lazos de sangre: "Clemente lo ha vivido como un tiempo malgastado que él quería recuperar. 'Él te protege a ti y si no lo has amado él late dentro de ti', le he dicho".

La exmodelo también quiso insistir en que Clemente y su hermano "se querían mucho". Un sentimiento que quedó demostrado cuando apenas falleció Álex. "Te quiero Álex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar que ya no estás sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y malgastado", escribió el hijo de Antonia Dell'Atte y Alessandro Lequio en su perfil de Instagram. Días después, volvió a dedicarle unas palabras. "Pocos momentos juntos, pero buenos, privados y sin compartir hasta ahora. Cuánto más miro tus fotos más me pregunto cómo es posible", expresó junto a una serie de imágenes.

Antonia Dell'Atte no solo le ha brindado apoyo a su hijo Clemente. La italiana contó que se puso en contacto con Ana Obregón para darle unas palabras de aliento, de las que nunca obtuvo respuesta. "Ana tendrá toda mi solidaridad siempre... El mismo día le dediqué en Instagram una canción, La sombra de la luz. Ese niño por fin encontrará la luz, pasó el día 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima, y no es casualidad", comentó.

